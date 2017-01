Detran realiza projeto ‘Férias em Trânsito’ no Espigão Costeiro de São Luís 

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) continua com as ações do Projeto “Férias em Trânsito”. No sábado (14), as atividades foram realizadas no Espigão Costeiro, na praia da Ponta d’Areia, ponto turístico e de lazer da capital. O objetivo é conscientizar a população sobre segurança no trânsito, por meio de material educativo e conversas com dicas de segurança.

A equipe de educadores do Detran-MA fez abordagens com orientações sobre os cuidados que a população deve adotar, como a revisão do veículo e uso dos equipamentos obrigatórios como capacete, cinto de segurança, além de não dirigir sob o efeito de álcool.

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rositânia de Farias, o projeto está sendo direcionado neste período de férias para as praias e pontos turísticos da região metropolitana e nas cidades do interior do estado. “Nas férias as pessoas sempre se reúnem em família para viajar ou aproveitar os locais de lazer. A abordagem é feita com todos, com a intenção de que a mensagem da importância de cada um, para que o trânsito se torne livre de acidentes, seja alcançada”, afirmou a coordenadora.

A socióloga Silviana José Silva Rangel, elogiou o trabalho do Detran-MA. “Tenho observado como o Detran-MA tem aumentado o número de campanhas educativas e atividades de conscientização, aqui em São Luís e em outras cidades. O órgão está de parabéns pela iniciativa”, destacou a socióloga.

Durante ação ao ser abordado pela equipe de educadores, o eletricista George Carlos Sousa Saraiva falou sobre a cobrança dos filhos para respeitar as leis de trânsito. “As crianças sempre lembram que o motorista não pode beber e que o cinto de segurança é obrigatório. Acho isso muito importante o incentivo para que continuem assim, dessa maneira no futuro se tornarão condutores responsáveis”, disse George.

O projeto ‘Férias em Trânsito’ acontece em São Luís e outras cidades do Maranhão até o dia 31 de janeiro, com o apoio da Polícia Militar do Maranhão, por meio da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind) e equipes de educadores das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).