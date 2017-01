Detran realiza projeto “Férias em Trânsito” em Santa Inês

Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), por meio da Coordenação de Educação para o Trânsito realizou nesta quarta (04) e quinta(05), ações do Projeto “Férias em Trânsito” na cidade de Santa Inês e Pio XII. O projeto este ano tem como tema “Se vale a diversão, vale mais a segurança” e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

A equipe de Educação para o Trânsito do Detran-MA, em parceria com a Policia Militar do Maranhão, por meio da Companhia de Policia Militar Rodoviária Independente (CPRV Ind) e educadores da 9° Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) montaram blitz educativa e fiscalizatória na Rua Pedra Branca, uma das mais movimentadas da cidade. Os educadores conversaram e distribuíram materiais informativos com dicas de segurança para condutores, passageiros e pedestres, enquanto os policiais militares realizavam a checagem de documentos obrigatórios do motorista e do veículo, assim como o uso dos itens obrigatórios de segurança.

Para o comerciante Josivaldo José Silva a campanha é importante, pois busca alertar a sociedade sobre os acidentes que podem ser evitados, com a adoção de alguns cuidados. “Muitas vezes acidentes acontecem por imprudência do motorista ou até mesmo do pedestre. A equipe do Detran-MA explicou alguns cuidados que devemos ter para a nossa segurança e das outras pessoas”, afirmou ele.

Segundo o Comandante do 7° Batalhão de Policia Militar do Maranhão, localizado em Pindaré-Mirim, Tenente Coronel Edivaldo Vieira Oliveira, que prestou apoio na realização da campanha na Regional de Santa Inês, a educação é um meio de prevenção que aliado à ação ostensiva da Policia Militar pode salvar vidas. “As ações do projeto são muito bem vindas na busca por um trânsito mais seguro. As atividades somam com o trabalho que estamos desenvolvendo nesta região”, ressaltou o Tenente Coronel.

As atividades também visam alertar a população sobre a responsabilidade no trânsito. “É importante que os cidadãos tomem consciência do poder que têm para evitar acidentes. A prevenção é o primeiro passo para diminuir o índice de mortes no trânsito”, explicou Gilmarcio Chaves, Chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito do Detran-MA.