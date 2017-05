Detran realiza palestras em escolas sobre segurança no trânsito

Uma equipe de educadores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) esteve, na -feira (10), na Unidade Escolar Nova Araçagi, na Raposa, para realizar palestra educativa sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes. A ação faz parte do projeto ‘Detran Vai às Escolas’, que compõe cronograma de atividades da campanha Maio Amarelo.

A escola municipal atende cerca de 200 crianças de 4 a 11 anos, e foi fundada em 2004. Os educadores do Detran conversaram com os alunos e realizaram brincadeiras e jograis que mostram como as crianças devem se comportar diante de determinadas situações no trânsito.

“A moça ensinou que a gente não deve atravessar a rua sozinho, e que sempre tem que olhar para os dois lados para ver se não vem carro”, disse o pequeno Diego, de apenas 8 anos, que se mostrou bastante interessado na apresentação. Para a educadora Ariana Barros, que ministrou a palestra, o que mais impressiona é o interesse das crianças. “Elas fazem perguntas, e fazem questão de contar alguma situação que viveram, ou alguma coisa errada que elas viram. Elas interagem bastante”, explicou.

Para a supervisora da escola, professora Keila Georgia, esse tipo de ação é muito importante para despertar na criança o interesse pelas ações preventivas no trânsito. “É bom que elas comecem, desde cedo, a entender o comportamento correto no trânsito”.

Os diretores de escola que se interessarem em participar do projeto “Detran Vai as Escolas” devem acessar site do Detran-MA (detran.ma.gov.br/educacaotransito), preencher o formulário de solicitação de palestra, e enviá-lo para o email palestras.cet@detran.ma.gov.br .