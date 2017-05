Detran realiza corrida na Avenida Litorânea em comemoração ao Maio Amarelo

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) promove , 21, a ‘1ª Corrida Maio Amarelo’ em comemoração as ações educativas do Movimento no estado. A largada será às 7h, na Praça dos Pescadores, na Avenida Litorânea. As vagas são limitadas. Para participar os interessados devem apenas fazer a inscrição na internet até o dia 15, no site https://www.centraldacorrida.com.br/corridamaioamarelo e www.detran.ma.gov.br (clicar no banner do evento) e doar uma cesta básica no ato do recebimento do kit da corrida, antes da competição.

A Corrida Maio Amarelo é uma iniciativa do Detran-MA que busca envolver a sociedade em ações de conscientização sobre a importância da segurança viária, para preservar vidas. O tema da campanha é “Minha escolha faz a diferença”, um alerta para as condutas individuais e adequadas no trânsito.

De acordo com a diretora-geral do Detran-MA, Larissa Abdalla Britto, a corrida é uma oportunidade para a adesão dos atletas dessa modalidade, profissionais ou não, à campanha Maio Amarelo. “Em São Luis famílias inteiras são adeptas às corridas. É uma prática saudável. Além de promover educação para o trânsito, a Corrida Maio Amarelo vai proporcionar lazer e ainda ajudar entidades beneficentes com a doação das cestas básicas, arrecadadas durante o evento”, explicou Larissa Abdalla.

A Corrida é aberta ao público e será disputada em quatro categorias. Na categoria Kids podem concorrer crianças com idade entre 3 e 12 anos. A prova infantil não á cará competitivo. As crianças inscritas, que participarem da prova, irão receber medalhas do evento. Na categoria Geral, masculino e feminino, com idade a partir dos 16 anos, o percurso é de 5 km. Na categoria Cadeirantes, homens e mulheres, a partir dos 16 anos, também irão competir no mesmo percurso.

A Corrida Maio Amarelo também oferece a categoria Colaboradores do Detran-MA. Para participar, além de fazer a inscrição no site e doar a cesta básica, os competidores devem informar o número da matrícula para a conferência do Departamento. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféus. Os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

Informações sobre o dia, horário e local para entrega dos Kits da Corrida Maio Amarelo que contém, camisa numerada, chip e sacola biodegradável, serão divulgados nas redes sociais e páginas do Eu Corro e Detran-MA.