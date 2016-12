Detran realiza ações de conscientização e fiscalização durante o réveillon

O departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) vai intensificar as ações de fiscalização e educação para o trânsito no período do Réveillon. O objetivo é prevenir acidentes através da conscientização dos motoristas sobre a importância dos itens de segurança (capacete e cinto de segurança) e quanto aos perigos da ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

O projeto “Direção Certa”, promovido pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran-MA, é uma das principais ferramentas para alertar os motoristas sobre os perigos da embriaguez ao volante. Trata-se de uma “blitz educativa” que aborda as pessoas que estão nos bares ou em outros locais de entretenimento onde haja consumo de bebida alcoólica. A intenção é prestar esclarecimentos, tirar dúvidas, mostrar como é o teste do bafômetro e, principalmente, provocar uma mudança de comportamento nos condutores para que não assumam mais o risco de dirigir sob o efeito do álcool.

O Detran-MA também vai realizar ações de fiscalização no Réveillon. Já na madrugada do dia 1º de Janeiro serão realizadas várias blitzes em toda São Luís com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) e Companhia Rodoviária Militar Independente (CPRV Ind). As primeiras acontecerão a partir de uma e meia da madrugada do dia primeiro. Um outro grupo de ações está programado para começar às 15 horas do mesmo dia. Além de flagrar os condutores que estão dirigindo sob efeitos do álcool, a ação vai também verificar documentos, itens de segurança e as condições dos veículos.

A coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rositânia de Farias, Lembra que a prevenção de acidentes não significa apenas dirigir em condições de sobriedade. “É necessário que o condutor utilize corretamente os itens de segurança como cinto e capacete, no caso dos motociclistas. Também é importante que o veículo esteja em bom estado. Tudo isso contribui para evitar acidentes e promover um trânsito mais seguro”, afirmou.