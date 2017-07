Detran participa do 57° Encontro Nacional de Detrans

Com o objetivo de refletir e discutir sobre o atual cenário do trânsito brasileiro, as mudanças necessárias no sistema e o reflexo das mesmas para os condutores, foi aberto na -feira (12), o 57º Encontro Nacional dos Detrans, evento realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND) e que tem como tema “20 Anos de CTB: Desafios na Construção de um sistema de trânsito mais seguro e humanizado”.

O encontro reúne diretores e técnicos dos Departamentos Estaduais de Trânsito do país, representantes do Governo Federal, do legislativo e entidades da sociedade organizada que atuam na área. A diretora geral do Detran-MA e vice-presidente regional da AND, Larissa Abdalla Britto, participou do evento.

“Este é um momento importante, pois trocamos informações e experiências, e, juntos, buscamos meios de ampliar esta tão necessária discussão sobre o trânsito a vários setores da sociedade”, destacou Larissa Abdalla.

Na abertura o presidente da Associação, Antônio Carlos Gouveia, agradeceu a presença de todos e destacou a importância do encontro. “É muito gratificante esse momento de , pois, estamos juntos lutando pelo mesmo propósito que é tornar o trânsito mais seguro e humano. Espero que todos saiam daqui com uma visão diferenciada, para que possamos construir uma política pública com eficiência”, ressaltou.

Para o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) Elmer Coelho Vicenzi, o debate com os Estados é essencial. “O Denatran carece desse contato e é preciso sintonia para que as normativas sejam efetivas e as atividades de educação sejam amplas e regulares”, disse.

Como parte da programação do evento a diretora Larissa Abdalla fez uma apresentação sobre “registro eletrônico de contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, espera de ínio ou penhor”.