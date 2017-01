O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), nos três primeiros dias úteis de 2017 expediu 1.371 Carteiras de Nacionais de Habilitação (CNH) com os novos itens de segurança que dificultam a falsificação do documento. Os dados são da Coordenadoria de Habilitação do órgão.

A nova CNH traz 19 itens de segurança que utilizam métodos modernos de combate a falsificação, entre os quais a holografia bidimensional, marca d’água com fundo numismático e impressões sensíveis a luz Ultra Violeta (UV). O documento, agora, vem revestido com uma película protetora que impede a alteração da foto ou de outros dados do condutor, um tipo de fraude bastante frequente. É praticamente impossível remover a película sem danificar as marcas de segurança.

De agora em diante, os agentes de fiscalização já estarão usando lanternas UV nas ações para verificar a veracidade da CNH. Com esse equipamento é possível identificar as marcas de segurança com precisão e rapidez. Vale lembrar que os condutores não são obrigados a trocar a Carteira de Habilitação imediatamente. Eles podem aguardar o vencimento da carteira para adquirir a nova CNH.

Código de barras bidimensional

A partir de maio deste ano, as CNH’s terão mais um item de segurança: o QR Code. Trata-se de um tipo de código de barras bidimensional, gerado a partir de um algoritmo específico, capaz de armazenar diversas informações e dados variáveis, e que pode ser visualizado através da câmera do celular. O QR Code será impresso na parte inferior da CNH, e poderá ser acessado através de um aplicativo criado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Nele vão constar todas as informações do documento, inclusive a foto do condutor.

De acordo com a coordenadora de Habilitação do Detran-MA, Nazaré Nunes, apesar de todas as modernizações que estão sendo implantadas, não haverá nenhum custo a mais para quem for tirar a Carteira de Habilitação. “As novas carteiras estão sendo emitidas normalmente. Não houve nenhum acréscimo de nova taxa e nem nenhum novo procedimento. Os candidatos podem tirar sua habilitação normalmente, só que agora terão um documento mais seguro contra fraudes”, afirmou.