Detran investe na descentralização de serviços

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) está investindo na descentralização de seus serviços. O órgão já possui uma rede de unidades fora da sede para atender a população da Região Metropolitana de São Luís, além de canais alternativos de atendimento. São unidades de atendimento avançado e aumentou a oferta de serviços na internet, através do site www.detran.ma.gov.br Em todas as opções é possível solicitar serviços de habilitação e veículos, apenas a vistoria veicular e emplacamento ficam restritos às unidades de Paço do Lumiar e Shopping do Automóvel, além da sede.

Os principais serviços de habilitação como, renovação da carteira de motorista, segunda via e mudança de categoria, podem ser feitos sem sair de casa, no site do Detran-MA. Na internet, o usuário pode fazer a abertura da solicitação, emissão dos boletos para pagamento de taxas e o acompanhamento do processo. Em todos os postos avançados, o habilitado também pode dar continuidade aos serviços que demandam captura de foto.

Os postos avançados do Detran-MA ficam localizados em Paço do Lumiar (Maiobão), no Shopping do Automóvel (Calhau) e nos Vivas, atualmente em três endereços: Av. Beira Mar (Centro), Shopping da Ilha (Ipase) e Pátio Norte (Maiobão).

O diretor administrativo do Detran-MA, Domingos Ferreira, afirma que a descentralização dos serviços permite a melhoria na qualidade do atendimento. “Investimos para atender bem e de forma eficaz em todas as unidades do Detran-MA. Por meio dos postos avançados, estamos mais próximos da população. A maioria não precisa mais se deslocar até a sede do órgão, na Vila Palmeira”.

Outra vantagem em solicitar os serviços do Detran-MA na internet e postos avançados é a flexibilidade de horários. No posto do Shopping da Ilha, por exemplo, o usuário encontra atendimento à noite e aos domingos. Na sede do Detran-MA, no bairro Vila Palmeira, em São Luís, os serviços continuam sendo oferecidos, mas de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 8h30 às 16h30.

Horários de atendimento nos postos avançados:

Detran-MA do Viva Shopping da Ilha

Segunda a quinta-feira, das 10h às 22h

Sábado e domingo, das 13h às 19h

Detran-MA do Viva Pátio Norte-

Segunda a sexta-feira, das 10h às 22h

Detran-MA do Viva Beira Mar-

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Detran-MA do Shopping do Automóvel-

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Detran-MA de Paço do Lumiar-

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30