Detran faz última etapa do Projeto “Férias em Trânsito” na região de Chapadinha

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) chegou na última etapa do Projeto “Férias em Trânsito”, com ações na região de Chapadinha. As atividades estão sendo realizada pela Coordenação de Educação para o Trânsito, Companhia Rodoviária Militar Independente (CPRV-Ind.) e 6ª Circunscrição Regional de Trânsito de Chapadinha.

As ações aconteceram, na quinta-feira (26), pela manhã, na cidade de Buriti de Inácia Vaz, e em Chapadinha, durante a tarde e noite. As barreiras foram montadas pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA) para a verificação dos itens de segurança dos veículos e documentação. Condutores e passageiros foram alvo das abordagens educativas, que tiveram com objetivo conscientizar sobre a importância de respeitar as normas de segurança no trânsito.

A equipe de educação para o trânsito distribuiu material educativo, destacando dez dicas de segurança para garantir uma viagem segura. De acordo com o chefe de Divisão de Orientação de Trânsito, Gilmárcio Chaves, a ação foi muito produtiva, com mais de 350 pessoas recebendo material nos dois municípios. “Nós não viemos fazer panfletagem, mas conversar com os condutores e orientar quanto ao uso correto e obrigatório dos itens de segurança. O resultado foi muito bom, pois acreditamos que com diálogo e sensibilização vamos conseguir mudar a postura de alguns condutores que ainda insistem em não obedecer às leis de trânsito”.

O trabalho de fiscalização foi conduzido pelo comandante da CPRV Ind., major Wallace Amorim, com apoio da Polícia Militar dos municípios. Ele destacou que as ações, também, tem resultado positivo na redução da criminalidade. “Além das retenções dos veículos, por falta de documentação obrigatória, identificamos uma moto com registro de roubo em nosso sistema. Tomamos todas as providências no local e o condutor, que foi pego com o veículo, terá que se explicar à justiça”, disse o comandante. Em Buriti de Inácia Vaz, foi flagrada uma moto com registro de furto/roubo e apreendidos 37 veículos. Já em Chapadinha, um total de 46 veículos foi removido durante a operação.