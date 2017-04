Detran alerta condutores para os perigos das infrações no trânsito

Transitar com velocidade entre 20% e 50% acima da máxima permitida, avançar sinal vermelho, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzir motocicletas sem capacete de segurança são as cinco infrações mais comuns entre motoristas no estado. Os dados, de 2016, foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) e estão disponíveis no site www.detran.ma.gov.br. Essas infrações, consideradas média, graves e gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), revelam o comportamento perigoso de alguns condutores que transitam nas vias maranhenses.

Para diminuir os riscos de acidentes e conscientizar os motoristas para que sigam as condutas adequadas no trânsito, estão sendo realizadas campanhas educativas permanentes em São Luís e nas 84 cidades maranhenses atendidas pelas 15 Circunscrições Regionais de Trânsito. No ano passado, foram cerca de mil ações educativas em escolas da rede pública e privada de ensino, empresas, entre outras instituições, além das abordagens diretas ao público durante as ‘Operações Lei Seca’ e a realização de projetos como ‘Não dê carona ao Sono’ e ‘Direção Certa: Mais que um papo de bar’. Este ano, o Departamento realizou, no primeiro trimestre, mais de 400 ações educativas no estado.

A diretora-geral do Detran-MA, Larissa Abdalla Brito, disse que a educação para o trânsito é uma das principais missões do Departamento que busca alertar os motoristas sobre os perigos das infrações de trânsito. Ela alerta que muitos acidentes acontecem porque alguns condutores não obedecem as leis de trânsito e não entendem que as consequências de um acidente vão muito além dos prejuízos materiais e financeiros. “O dano emocional para quem perde um ente querido em um acidente de trânsito é enorme. As ações educativas do Detran buscam alertar as pessoas para que não cometam infrações”.

No dia 4 de maio, o Governo do Estado, por meio do Detran, lança o calendário das ações do Movimento ‘Maio Amarelo no Maranhão’, com atividades educativas previstas para todo mês. O objetivo é chamar atenção da sociedade, para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Este ano, a campanha das Organizações das Nações Unidas (ONU) traz como tema ‘Minha Escolha Faz a Diferença’, um convite para a mudança de conduta e um alerta para salvar mais vidas.