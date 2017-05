Desembargador determina suspensão da greve

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão João Santana Sousa, deferiu tutela provisória determinando a suspensão da greve dos servidores do Departamento Estadual de Transito do Maranhão (Detran-MA), prevista para o dia 24 de abril, impondo aos requeridos multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

A decisão do desembargador levou em consideração a existência de processos administrativos em curso, envolvendo as reivindicações dos servidores do Detran-MA.