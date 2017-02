Deputados elogiam balanço do Governo e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo

O governador Flávio Dino participou da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão nesta quinta-feira (2). Na ocasião, ele prestou contas das ações realizadas pelo Governo do Estado nos dois primeiros anos de gestão. Desde que assumiu o Executivo estadual, Flávio Dino participou de todas as solenidades de abertura dos trabalhos da Casa, fato que gerou elogios dos deputados, que destacaram os dados do balanço, sobretudo em tempos de crise econômica, e a harmonia com o Poder Legislativo.

Durante quase uma hora, o governador Flávio Dino explanou sobre do equilíbrio fiscal no tocante à execução orçamentária do Estado do Maranhão, os desafios para manutenção dos serviços e políticas públicas em meio a aguda crise nacional e as projeções para o ano de 2017. Ele relatou ainda as ações do Governo em todas as áreas nos primeiros dois anos de gestão.

A significativa quantidade de ações implementadas pelo Executivo ao longo desses 24 meses gerou uma série de elogios dos parlamentares que estavam presentes à solenidade. O deputado Bira do Pindaré ressaltou que o balanço é altamente positivo. Mesmo com uma crise de extensão muito ampla, o Governo do Maranhão “tem dado sinais de vitalidade, não está paralisado, as políticas públicas estão funcionando, e os resultados estão aparecendo, o que é algo inusitado, tendo em vista as circunstâncias que a gente vive no nosso país, a crise econômica”.

Ele enfatizou ainda que é muito importante o gesto do governador, de ir até a Assembleia Legislativa prestar contas da sua gestão. “Coisa que em outras épocas não se via. E hoje o governador vem aqui, falar, dialogar, responder os questionamentos, isso é positivo. É bom para a democracia e é bom para o Maranhão”, reiterou o parlamentar.

Quem também realçou a presença do governador no início dos trabalhos da Assembleia Legislativa foi o deputado Zé Inácio. Para ele, esse gesto é uma demonstração de parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo. “Demonstra a boa relação que o governador tem com o parlamento estadual. Isso demonstra que também este parlamento teve compromisso com as inúmeras ações que ele relatou dos dois anos do seu Governo. Ações que vieram contribuir com o desenvolvimento do Estado”, sublinhou.

Para a deputada Valéria Macedo, a prestação de contas e a apresentação dos planos do Governo do Maranhão foram muito proveitosas. “Planos que são compartilhados conosco, aqui com nossa Casa, para que o Maranhão possa cada vez mais se desenvolver melhor. E principalmente continuar nesse rumo de desenvolvimento em tempos de crise”, frisou a parlamentar.

Responsabilidade constitucional

O deputado Marco Aurélio ressaltou que a presença do governador Flávio Dino na Assembleia reforça a responsabilidade constitucional de manter a independência, mas também a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo. “A gente se alegra, sobretudo por ver que, em um momento de grande crise que o Brasil enfrenta, o Maranhão consegue ter esperança. E nós da Assembleia Legislativa nos sentimos participantes desse momento porque muitos dos programas que foram instituídos pelo Governo do Estado, que estão sendo aplicados e chegando a população mais carente do Maranhão, foram aprovados por essa casa de lei”, realçou.

Ele destacou ainda que o parlamento se engrandece também quando a gestão do Governo do Estado é exitosa. “Porque este parlamento tem voz. Não só os da base, mas também os da oposição. Este parlamento tem voz e consegue pautar e muito o ritmo do Governo. Porque aqui tem representante de todas as regiões do Estado. De modo que hoje é um dia em que a mensagem governamental é de renovação de esperança”, apontou Marco Aurélio.