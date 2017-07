Curso de cinema do Iema ajuda mercado a crescer no Maranhão

Lançado na semana passada pelo Governo do Estado, o edital que vai selecionar estudantes para o Curso Técnico em Cinema, oferecido pela Escola de Cinema do Maranhão, tem despertado interesse e recebido elogios de quem trabalha na área. Além de capacitar mão de obra, a expectativa é que, com o novo curso, a produção local e autoral se fortaleça e desenvolva. A Escola de Cinema é uma das unidades vocacionais do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), mantidas pelo Governo do Maranhão.

“É uma iniciativa importante porque leva capacitação e atende uma demanda de produção que existe no mercado local. Quando se cria uma escola, você cria também procedimentos de trabalho e isso tem reflexos diretos no que será feito aqui”, afirma o diretor Alexandre Bruno Gouveia.

Há oito anos trabalhando com cinema, Alexandre Bruno Gouveia, que é também jornalista, conta que foi na graduação que começou a desenvolver os primeiros projetos. Dos roteiros à capacitação para direção, foram anos de formação autodidata, além da frequência em cursos oferecidos em outros estados ou aproveitando eventos específicos para a área no Maranhão.

“Nós não tínhamos essa opção de um curso regular. Ia muito do interesse de cada um e também de aproveitar as oportunidades que apareciam, principalmente nos festivais como o Guarnicê”, conta.

O captador de som direto e graduando em Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão, Paulo Fernando Nogueira, é um dos que vão participar da seleção para o curso. Ele considera uma oportunidade para aprimorar as capacidades técnicas para o trabalho. “Vou fazer o caminho inverso, que seria o de procurar uma formação técnica depois da superior, porque na Universidade, além de não ser específico para o cinema, o curso é mais voltado para a pesquisa, a teoria. Num curso técnico, vou poder atuar de forma mais profissional”.

O Curso Técnico em Cinema é oferecido na modalidade presencial e tem carga horária de, no mínimo, 800 horas. Os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.