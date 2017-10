Crianças recebem atendimento diferenciado durante edição especial do Mais Saúde

O domingo foi mais animado para centenas de crianças do bairro Cidade Operária, que participaram de edição especial do Mais Saúde. Com atividades ao longo do dia, a ação do Governo do Estado promoveu um momento de integração e lazer para os pequenos, neste domingo (8), no Centro de Ensino José Justino Pereira, das 8h às 17h. A programação desta quinta edição marca as comemorações do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro.

Na lista de atividades da edição especial uma série de atrações para a o público infantil. As equipes promoveram oficinas de brinquedos, brincadeiras recreativas e distribuição de presentes. “É mais uma ação social neste período, que estamos realizando sempre nestas datas e que beneficiam muitas crianças”, reforçou o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula.

A programação contou com ações de educação bucal, encaminhamento a programas sociais e atendimento de orientação a diversas famílias. “Uma bela ação de Governo que impacta na qualidade de vida de muitas crianças e que vai se estender, pois, nos locais em que chegamos com estes serviços, mais comunidades nos solicitam e vamos atender às solicitações ampliando significativamente esta ação”, afirmou o titulas da SES.

Serviços de saúde foram ofertados, dentre estes, consultas, vacinação e ações de educação em saúde bucal, com distribuição gratuita de kits contendo uma escova infantil, creme dental com flúor e fio dental. Quem foi atendido nas consultas médicas saiu alegre com o presente recebido: um brinquedo.

A dona de casa Juliane Santos Silva, 33 anos, estava com a filha Jaiane, de sete anos, para aproveitar a vasta programação. “Minha irmã me avisou e eu trouxe minha filha para consultar e também para ela brincar. Aqui tem várias opções e vai ser um domingo divertido e diferente para ela. Gostei muito da palestra de educação bucal. O evento reuniu atividades muito bacanas para as crianças”, avaliou.

Para Carla Luana Costa Gaspar, 19 anos, que consultou o filho Luan Victor, de um ano e três meses, com o pediatra a ação traz mais praticidade. “Peguei encaminhamento e ele fez a consulta de rotina. Achei bacana para deixar em dias as consultas dele e aqui já vamos levar o medicamento. Muito boa a iniciativa”, avaliou.

Todos os brinquedos distribuídos durante a programação foram doados pelos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os atendimentos de saúde foram realizados por equipes da SES e parceiros.

Atendimentos

Durante o Mais Saúde Criança foram oferecidas consultas com especialistas como pediatras, dermatologistas e nutricionistas. Medicamentos da Farmácia Básica – anti-inflamatório, antialérgicos, expectorantes, polivitamínicos, vermífugos, antibióticos, dentre outros – foram disponibilizados, com a devida prescrição médica.

Ainda foram realizadas ações de imunização com atualização da carteira vacinal de crianças, segundo faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre as vacinas disponibilizadas estavam Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice viral, meningocócica conjugada tipo C, Varicela, Hepatite A e outras totalizando 12 tipos.

Também foram ofertadas as doses dT (Dupla tipo adulto), dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular do Adulto) e HPV. Na ocasião, ficaram abertos ao público postos para emissão do cartão do SUS e documentos pessoais.