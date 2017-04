Crianças e pais que estiveram no Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quarta-feira (12), foram surpreendidos com uma ação que fez todos quererem voltar a ser criança. Em alusão à Páscoa, a coordenação de Serviço Social do Centro realizou a distribuição de chocolates para todas as crianças em atendimento na pediatria.

“A distribuição dos chocolates é somente simbólica, para relacionar com o verdadeiro sentido da Páscoa. O real objetivo é chamar atenção para a importância do cuidar. Com isso, passamos aos pais, na entrega dos bombons, o quão importante é a vacinação das crianças, estar atento aos cuidados com a saúde dos filhos, trazê-los regularmente para consultas médicas, relacionando com o fato de Páscoa ser vida e que o dever dos pais é cuidar da vida dos filhos”, explicou a coordenadora do Serviço Social do Genésio Rêgo, Anselma Viegas.

A pediatria do Genésio Rêgo atende, por dia, uma média de cem crianças entre consultas médicas e vacinação. Na sala de espera para a vacina, a criançada até segurava o choro porque sabia que ia ganhar, mais tarde, um gostoso presente de Páscoa.

“A gente chegou hoje aqui e tinha essa ação destacando o verdadeiro propósito dessa época. E o que achei mais importante foi elas explicarem para as crianças que Páscoa não é só chocolate, que o verdadeiro propósito é a ressurreição de Cristo. Então, achei muito educativo. A equipe está de parabéns!”, disse Adeilson Bezerra, de 26 anos.

Durante a ação, as crianças receberam atendimento no Centro de Saúde Genésio Rêgo. “Eu achei lindo! Mais que só dar o chocolate para as crianças, significa que eles valorizam e se importam com essas crianças. Muitas vão sair daqui chorando, por causa da dor da vacina, do medo, mas hoje muitas delas sairão felizes. Eu gostei muito”, comentou Izaura Karina, de 26 anos, que aguardava a vez do pequeno João Artur para o pediatra.

O Luan Victor da Silva, de 5 anos, até chorou um pouquinho na hora de tomar a vacina contra a febre amarela, mas quando a enfermeira entregou o coelhinho com chocolates, enxugou as lágrimas e abriu logo um sorriso. A mãe, Tatiana da Silva Sousa, disse que achou a ação ótima para tranquilizar as crianças, que assim como Luan tem medo de vacina “Achei ótimo! Meu filho fica muito nervoso na hora de tomar vacina, às vezes, ele nem sente dor, é só o medo mesmo, e hoje ele não deu trabalho nenhum. Nós adoramos”, contou.

A assistente social Anselma Viegas explica que a coordenação de Serviço Social sempre busca vincular datas comemorativas à ações de conscientização. “A gente sempre busca relacionar esses momentos de comemoração com a divulgação de algumas informações importantes para os pais. Esta é a primeira ação deste tipo que estamos fazendo esse ano e tanto as crianças que estão em atendimento agora pela manhã, quanto as que virão pela tarde, irão participar”, comentou.