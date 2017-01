Crianças aproveitam férias com diversão, imaginação e leitura na Biblioteca Pública Benedito Leite

Aproveitar o tempo livre com atividades que exercitam a criatividade, imaginação e interação é o que estão fazendo as 50 crianças que se inscreveram no projeto ‘Lendo as Férias na Biblioteca’, realizado pela Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL), casa de cultura ligada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). A programação, iniciada na terça-feira (17), prossegue até esta sexta (20), no horário das 8h30 às 12h.

No primeiro dia as crianças fizeram um passeio pelo prédio da Biblioteca, conhecendo as atividades e o funcionamento da Casa. Na sequência participaram de contação de histórias utilizando o baú encantado. A ideia foi fazer os pequenos descobrirem clássicos da literatura infantil, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, A bela adormecida entre outros, a partir de trilhas sonoras e objetos retirados do baú.

Para a diretora da Biblioteca, Aline Nascimento, um dos aspectos positivos do projeto tem sido a participação continuada das crianças em várias edições do ‘Lendo as Férias na Biblioteca. “Eles retornam com entusiasmo e a gente percebe que o gosto pela leitura vai aumentando, o que valoriza sua interação e contagia os mais novos”, relata Aline.

Acessibilidade

Outra atividade realizada durante a semana foi uma roda de conversa sobre acessibilidade. Quem não sabia a diferença entre um livro impresso em braile e em tinta ficou sabendo no bate papo com Divaldo Galvão, da Escola de Cegos do Maranhão. Jogos de Dominó Braille, Jogo da Velha acessível e Dama acessível também aguçaram a curiosidade da criançada.

“O projeto também possibilita a permanência dos pais no local, o que em alguns casos é muito interessante”, disse Aline Nascimento. Na manhã desta quarta-feira (18) a diversão foi grande com alguns pais voltando a ser criança e se misturarando entre os pequenos para a brincadeira de adivinhação.

Conversa com escritor

O escritor de literatura infantil Natinho Costa Fênix e seu livro ‘O gato que não sabia miar’ foi o destaque da programação do segundo dia. As crianças perguntaram muito e se divertiram com a contação de histórias.

Nesta sexta-feira (20) o escritor e quadrinhista maranhense, Beto Nicácio, vai reunir a meninada na roda de leitura ‘Quadrinhos e animação, uma nova forma de contar as lendas’. Outra atração do último dia será a exibição do filme ‘A história verdadeira do sapo Luís’ com recurso acessível.