Criançada se diverte na abertura da 3ª Colônia de Férias para os filhos dos servidores estaduais

Fonte: Segep

Texto: Izadora Carvalho

Fotos: Divulgação

17/07/2017

A alegria tomou conta da criançada, na manhã desta segunda-feira (17), na abertura da 3ª Edição da Colônia de Férias para os filhos dos servidores estaduais, realizada pelo Governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep). A Colônia acontece até a próxima sexta-feira (21), no Centro Social dos Servidores Públicos do Estado, no Calhau. Foram disponibilizadas 100 vagas para os filhos dos servidores do Executivo Estadual.

Com foco especial nas brincadeiras tradicionais, esta edição da colônia de férias oferecerá aos participantes, cinco dias de muita alegria e diversão, proporcionadas por atividades educativas, esportivas e recreativas, como, futebol, gincana, oficinas de pintura, teatro de marionetes, entre outras recreações.

As atividades acontecem sempre das 8h às 12h e são acompanhadas por monitores treinados e qualificados. Os pais são responsáveis pela alimentação de suas respectivas crianças, durante todo o período do evento.

A servidora da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Luana Melo, deixou o seu pequeno Heitor, com 4 anos, participar da colônia pela primeira vez e elogiou a iniciativa. “A Segep está de parabéns. Muito significativa essa ação voltada para os filhos dos servidores estaduais. Aprovada com louvor”, afirmou.

A banda “Curumin Peralta”, que se apresenta há 6 anos para o público infantil, animou a manhã dos pequenos. O produtor cultural, Robson Carvalho, destacou a importância pedagógica da ação. “A música envolve e as brincadeiras divertem. Ação como essa, é muito importante para o desenvolvimento das crianças, tanto na formação da memória afetiva, quanto no desenvolvimento intelectual”, explicou.