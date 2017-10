Credenciamento para o “Carnaval de Todos 2018” começa nesta segunda-feira (16)

Realizado pelo Governo do aranhão por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, começa nesta segunda-feira (16) o credenciamento para o “Carnaval de Todos 2018”. O credenciamento tem por objetivo habilitar propostas de atividades artísticas e culturais para compor a programação do circuito carnavalesco no próximo ano.

Os interessados poderão fazer as inscrições no horário das 14h às 18h, de segunda a sexta, no prédio da Biblioteca Pública Benedito Leite, Praça Deodoro, centro de São Luís. O prazo de inscrição se encerrará no dia 16 de novembro.

As propostas também podem ser enviadas via Correios, através de SEDEX, desde que tenham sido postadas até o último dia de inscrição, e endereçadas à sede da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) situada na Rua Portugal, nº 303, Centro, São Luís, MA, CEP 65010-480.

Serão aceitas propostas para as categorias agremiações carnavalescas, manifestações culturais, populares e tradicionais e banda/show.

Após realizada a inscrição, serão analisados os documentos de habilitação dos interessados conforme as exigências do Edital de Credenciamento, que pode ser consultado no site da Sectur, www.sectur.ma.gov.br, banner Credenciamento Cultural.