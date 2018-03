Coronel Jorge Luongo assume comando da Polícia Militar do Maranhão

O governador Flávio Dino empossou nesta terça-feira (27) o Coronel Jorge Luongo como novo Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão. O militar, que era subcomandante desde 2016, assume a corporação na vaga que era ocupada pelo Coronel Frederico Pereira.

Na solenidade de transmissão do cargo, realizada no Comando Geral da PMMA, o governador destacou os serviços prestados pelo Coronel e reforçou o compromisso de continuidade das ações que têm diminuído os índices de criminalidade no estado.

“Momento de agradecer muito ao Cel. Pereira, foi um período de muitos êxitos, muitas vitórias, de grande investimento, de diminuição da criminalidade de aumento da credibilidade nas forças de segurança e isso foi fruto de um trabalho coletivo, mas é importante destacar o papel do Cel. que foi um importante comandante”, comentou.

“Tenho certeza que o Coronel Luongo, que foi subcomandante até o dia de hoje, vai suceder, continuar e aprimorar esse trabalho que é de grande interesse para os 7 milhões de maranhenses”, completou o governador.

Avanços

Os títulos de segundo maior investimento em segurança do país , de maior redução nos índices de homicídios, de assalto a bancos e maior apreensão de drogas do país foram alguns dos pontos destacados na solenidade.

“Tivemos muitos avanços mas, com certeza, o fim do represamento das promoções foi a maior quebra de paradigma para esta corporação, foram mais de 8 mil “, comentou o secretário de Segurança, Jefferson Portela.

O Cel. Pereira, que sai do cargo a pedido dele para realização de projetos pessoais, também destacou os investimento do Governo do Maranhão e agradeceu a oportunidade.

“Saio feliz por ter contribuído com esse projeto que mudou a Segurança Pública do Maranhão”, afirmou.

Novo Comando

O Cel. Jorge Luongo, que assumiu o subcomando ao mesmo tempo em que o Cel Pereira assumia a chefia da corporação, agradeceu a confiança e falou dos trabalhos que serão aprimorados.

“O trabalho continua, iremos reunir com o alto comando, traçar novas estratégias porque em matéria humana vamos ter logo em seguida a conclusão do concurso, temos que agregar isso tanto no capital, quanto no interior”, comentou.

O Cel Luongo está há 25 anos na corporação, já passou pelo policiamento de trânsito, Turismo, participou da instalação do Ciops, Unidades de Segurança Comunitária até chegar ao posto de subcomandante.