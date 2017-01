Conselho empresarial discute ações de turismo, ZEE e setor energético do Maranhão

O Conselho Empresarial do Maranhão iniciou seus trabalhos de 2017 nesta segunda-feira (30), durante reunião no Palácio dos Leões. O debate foi presidido pelo governador Flávio Dino e as pautas foram apresentadas pelo secretário de Estado da Indústria e Comércio, Simplício Araújo.

Durante a reunião, foram expostos temas como o Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE), destacando seu status atual e avanços. O ZEE, tem como objetivo, viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental.

O Conselho também acompanhou os esclarecimentos da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), que apresentou trabalhos relacionados a instalação de empreendimentos, e os desafios de sua política no âmbito do setor energético. Na primeira reunião do Conselho em 2017 também foram debatidas das ações do Governo no âmbito do turismo, como obras para alavancar o setor, despoluição das praias, além de uma série de investimentos.

Neste sentido, o governador Flávio Dino, ressaltou que esses e diversos outros assuntos discutidos no Cema, significam que o Conselho ganhou força desde a sua criação. “Nessa reunião de hoje debatemos com a Cemar as questões atinentes a energia para os empreendedores no nosso estado, os prazos de atendimentos, debatemos a temática do Zoneamento Econômico Ecológico e mostramos como nós estamos avançando, progressivamente, na implementação desse importante instrumento de planejamento territorial, e, ao mesmo tempo, de gestão ambiental, assim como também tratamos da temática do turismo, que é um segmento que está crescendo e vai crescer ainda mais, em razão das obras que temos feito, em razão dos investimentos públicos e privados ”, reiterou.

O vice-presidente de Operações da Cemar, Sérvio Tulio, explicou que a presença da Cemar no Cema, reforça a relação com o Estado. “Foi uma reunião excelente. O Conselho Empresarial nos convidou para apresentar os avanços dos nossos investimentos, mas também, selar parceria, no sentido de melhorar o atendimento, os canais de comunicação com o empresariado e garantir o fornecimento de energia, os investimentos e o crescimento do estado”, afirmou.

Democracia e transparência

Durante os dois anos de implantação do Conselho Empresarial, vários temas de relevância e que impactam diretamente nas ações de desenvolvimento e trabalho e renda foram discutidos.

O conselho é um espaço deliberativo que garante a participação efetiva de investidores maranhenses na definição de ações públicas de desenvolvimento. Os trabalhos são focados em diferentes segmentos, representados no conselho por câmaras setoriais que abrangem os setores de turismo, agronegócio, energia e gás, minério, metalurgia, comércio e serviços e infraestrutura.

“Durante esses dois anos, avançamos muito. O Conselho ganhou força e conquistou a confiança do empresariado local. Trabalho fruto de um permanente diálogo em busca de trazer melhorias e fazer o Maranhão um estado melhor”, disse o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, diretor executivo do Cema.

De forma democrática e transparente, entidades empresariais tem participação efetiva na definição da política de investimentos delineada pelo Governo do Estado. Ratificando um compromisso firmado pelo governador Flávio Dino, antes de tomar posse. “Tudo isso foi tratado nessa reunião, no espírito democrático, de respeito, as diferenças e papéis de cada um, mas com ótimos resultados e esse é um caminho, portanto, que em 2017 vai ser fortalecido ainda mais, de ter uma gestão participativa com todos os setores sociais, destacando nesse caso, as entidades empresariais”, disse o governador.

O presidente da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Felipe Mussalém, que participou pela primeira vez da reunião do Cema, já que tomou posse a pouco tempo, destacou a abertura e conversa franca com o Governo. “Esse momento de diálogo bem próximo é o que a gente empresariado tanto quer. É estar lado a lado com as entidades públicas, com o próprio governador para debater, para questionar, para sugerir. Essa primeira reunião não só do ano, mas também minha, registro a importância da presença do governador e a abertura que ele dá para todas as entidades”.