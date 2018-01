Dois concursos públicos do Governo do Maranhão estão com inscrições abertas e outros dois começam a receber os inscritos nos próximos dias. Juntos, eles somam 1.300 vagas que vão ajudar a gerar empregos e aquecer o mercado de trabalho. Veja abaixo quais são eles:

Emserh

O certame que tem mais vagas é na Saúde. São mil postos de trabalho na Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh). As inscrições vão até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico da instituição organizadora (www.institutoaocp.org.br).

A taxa é de R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior. Os salários variam de R$ 1.000 até R$ 7.425,31.

Os editais podem ser vistos aqui: http://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=180

Detran

As inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) vão até 14:00 de 18 de janeiro de 2018. O candidato interessado deve preencher um cadastro e fazer a inscrição online no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

O concurso é para preencher 170 novas vagas, sendo 168 para assistente de trânsito e duas para analista de trânsito. Na ficha de inscrição, o candidato escolhe o cargo que quer concorrer. Os salários para os cargos a serem preenchidos com o concurso do Detran-MA variam de R$ 1.400,00 a R$ 4.400,00.

O valor da inscrição é R$ 90,00 para assistente de trânsito (nível médio ou técnico), e R$ 140,00 para o cargo de analista de trânsito (nível superior completo).

Veja o edital aqui: http://www.concursosfcc.com.br/concursos/detma117/index.html

Aged

São 100 vagas disponíveis no concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged), para os níveis superior e médio, com salários iniciais variando de R$ 1.400 a R$ 4.400 para os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário, voltados para área de medicina veterinária, engenharia florestal e engenharia agronôma para os cargos de Técnico de Fiscalização Agropecuária ou Agronegócios e Auxiliar de Fiscalização Agropecuária.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, pelo site da Fundação Carlos Chagas, no período de 08 de Janeiro de 2018 a 09 de Fevereiro de 2018, com inscrições no valor de R$ 140 para nível superior e, R$ 90 para nível médio.

Veja o edital: http://www.concursosfcc.com.br/concursos/agedm116/edital_de_abertura_versao_4_21_12_aged.pdf

Segep

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 15 de janeiro de 2018 às 14h do dia 23 de fevereiro de 2018 (horário oficial de Brasília). Os interessados deverão se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), no endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br.

São disponibilizadas 30 vagas, no total, para provimento dos cargos de Analista Executivo (Especialidades: Administrador, Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil e Programador de Sistemas); Analista Previdenciário com formação em Direito (Áreas de atuação: Administrativa Previdenciária, Atuarial e Contábil e Financeira e Contábil); Perito Médico e Técnico Previdenciário.

A taxa de inscrição será de R$ 140,00 para cargo de nível superior e R$ 90,00 para nível médio. As remunerações vão de R$ 9.600,00 a R$ 1.750,00.