Concursos e seletivo do Governo do Maranhão oferecem dezenas de vagas

Com dezenas de vagas para diversos campos profissionais, o Governo do Maranhão está com inscrições abertas ou prestes a serem abertas para concursos públicos e um seletivo. Os certames são para vagas na Polícia Civil do Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e na Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap).

Um dos concursos em andamento é para Empresa Maranhense Portuária (EMAP), que administra o Porto do Itaqui. As vagas são para os seguintes cargos: analista portuário I áreas de enfermagem (1) e administrativa (9); analistas portuários II nas áreas de comunicação (1), contratos (4), financeira e auditoria interna (6), planejamento e controle (4), e tecnologia da informação (2); analista portuário III área jurídica (1); e também há oportunidades para especialistas portuários das áreas de arquitetura (1), engenharia civil (3), engenharia mecânica (1) e para assistente portuário área administrativa (9).

Os interessados podem realizar inscrições pelo site do Cespe: http://www.cespe.unb.br/

UEMA

Na área de educação do ensino superior, a UEMA abre inscrições para um novo concurso, com validade de dois anos. As primeiras oportunidades são para os profissionais nas classes de assistentes e adjuntos nas áreas e subáreas de engenharia mecânica. Estes devem procurar o departamento acadêmico a partir do dia 27 de abril de 2018 e efetuar o pagamento da taxa de R$ 100.

Outras oportunidades são direcionadas aos candidatos ao cargo de professores adjuntos. No caso dos professores, estes devem comparecer ao Protocolo Geral da Uema ou no Protocolo do Centro de Estudos Superiores de Caxias (Cesc), no horário de 14h às 17h, até dia 11 de maio de 2018. A taxa é de R$ 100.

No quadro de vagas da UEMA estão os cursos de mecânica dos sólidos (2), engenharia de produção (2), para ciências biológicas/fisiologia/biofísica (1), ciências da saúde/medicina/doenças infecciosas e parasitárias(1), ciências da saúde/medicina/clínica médica (1), ciências da saúde/medicina/oncologia (1), ciências da saúde/medicina/anestesiologia(1), ciências da saúde/enfermagem (6) e ciências sociais aplicadas/sociologia (1).

Vale ressaltar que no caso dos candidatos aos cargos de ciências da saúde/enfermagem e ciências aplicadas/sociologia, o processo de inscrições vai até o dia 25 de abril de 2018, no departamento acadêmico.

As informações referentes ao concurso da UEMA seguem neste link: http://www.uema.br/category/editais/em-andamento/

Polícia Civil

Para contratar temporariamente profissionais do nível médio e formar cadastro de reserva – até que se realize um novo concurso público – a fim atender as necessidades da Polícia Técnico-Científico, o Governo do Maranhão, por meio da Polícia Civil, abre oportunidades para auxiliar de perícia médica (3), auxiliar de laboratório (1), técnico em laboratório (5) e auxiliar administrativo (4). A remuneração para os cargos acima varia entre R$ 1.274 e R$ 1.700, para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, no site da Secretaria de Segurança Pública (www.ssp.ma.gov.br), durante o horário das 08:00 do dia 25 de abril de 2018 às 23:59 do dia 27 de abril de 2018 (horário local).

Os candidatos serão analisados em três etapas: avaliação de títulos, entrevista e curso. O seletivo tem validade de um ano, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Mais informações podem ser obtidas em https://www.ssp.ma.gov.br/edital-001-2018-processo-seletivo-simplificado-sptc/