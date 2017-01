Concha Acústica do Complexo da Lagoa da Jansen será entregue em fevereiro

A Concha Acústica da Lagoa da Jansen, em São Luís, palco de vários artistas importantes da música popular maranhense, recebe serviços de manutenção e requalificação para continuar sendo um espaço de valorização cultural. O local ficou abandonado por décadas sofrendo desgastes comprometendo sua estrutura. Honrando o compromisso de valorizar espaços públicos e culturais, o governo do Maranhão através da Secretaria de estado da Infraestrutura – SINFRA recupera toda a estrutura da concha acústica, incluindo palco, camarins, piso, banheiro externo, arquibancada e calçada do entorno.

Em fase de conclusão está o reforço estrutural da cobertura metálica que estava comprometida apresentando sinais de corrosão. A equipe de trabalho também está finalizando o reboco das paredes e arquibancadas além do piso dos banheiros, reforma da bilheteria e camarotes. As tubulações de água e esgotos também estão em fase final de instalação.

O encarregado de obra Izaquiel Sousa utiliza a academia da Praça da Lagoa sempre que está de folga, e confessa, está de olho nessa obra da Concha Acústica. “Pelo que vi a obra está sendo bem feita e também serão mais espaços públicos para serem usufruídos na nossa cidade”, disse Izaquiel.

Quem também está de olho e ansiosa para ver a obra finalizada é a vendedora Lucidal vaCamaro. “Trabalho aqui há 15 anos, nos últimos anos o movimento ficou parado e está mais difícil para vender. Espero que essa obra termine logo para ter mais movimento”, explicou a vendedora.

Os próximos passos da obra serão a instalação do forro do palco para garantir a acústica necessária, piso do palco com instalação de um novo piso industrial, pintura, urbanização, instalação das portas, basculantes, louças e metais. A parte elétrica será refeita com os cuidados necessários para garantir som, luz e ação durante as apresentações. Todo o planejamento está dentro do cronograma da obra prevista para ser entregue em fevereiro de 2017.