Comunidade comemora a chegada de quatro novas unidades plenas do Iema

Com a ampliação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), jovens das cidades de Timon, São José de Ribamar, Axixá e Coroatá poderão ingressar, pela primeira vez, em unidades plenas. Com o início do ano letivo previsto para o dia 6 de março, pais aproveitam o período de inscrições para garantir a matrícula dos filhos, na expectativa de um futuro melhor para eles, através da educação.

Construídas pelo Governo do Maranhão, por meio das secretarias estaduais de Infraestrutura (Sinfra) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), os novos Iemas elevaram para 1.050 o número de vagas este ano, triplo do que foi oferecido no ano passado, quando o estado dispunha de apenas três Iemas, nas cidades de São Luís, Bacabeira e Pindaré Mirim.

Em Coroatá, a população aguardava por uma unidade plena do Iema. “Espero que esses estudantes aproveitem porque, há muito tempo, muitos jovens esperavam por algo assim e não tiveram a mesma oportunidade”, disse Eliane Martins, mãe das alunas Ana Emanuelle e Emily Danielle, 14 e 16 anos.

Para Deane Alencar, o Iema é uma alternativa de ensino gratuito e de qualidade para a filha Pamela Deyane, 15 anos. “As minhas perspectivas são as melhores possíveis. Vejo o Iema como um futuro melhor para minha filha, pois oferece cursos que eu, como mãe, não teria condições de pagar. Como ela teve a sorte de ser selecionada, para mim é uma alegria enorme. Eu fico satisfeita e honrada da minha filha estar nessa instituição, onde espero que ela possa dar o seu melhor”, afirmou.

Em Timon, a comunidade também comemorou a chegada de uma unidade plena. “O Iema é muito perto da minha casa, então gostei muito, para mim foi tudo de bom. Deus nos protegeu e colocou essa escola perto daqui, para todos os jovens”, disse Maria Cristina dos Santos, avó da aluna Micaelly Ferreira dos Santos, 15 anos.

“A expectativa da gente é que essa escola seja muito rígida e possa oferecer uma boa educação aos alunos que, pela primeira vez, vão ingressar nessa unidade escolar”, declarou José Silva Carvalho, pai da estudante Maria Letícia Silva Carvalho, 16 anos.

Matrículas

Iniciadas no último dia 30 de janeiro, as inscrições dos aprovados no processo seletivo para as sete unidades plenas do Iema se encerram nesta sexta-feira (03). Para efetivar a matrícula, o aluno ou responsável deve comparecer à unidade escolar para o qual foi classificado, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 18h, com os documentos selecionados em edital, disponibilizado no site da Secti (www.secti.ma.gov.br).

“Entramos em uma nova fase com a matrícula dos estudantes, e isso nos estimula muito, porque significa que o Instituto continua em sua trajetória de desenvolvimento e consolidação. Agora, recebendo novas unidades e estudantes, isso também traz novos professores, gestores e expande o nosso horizonte de trabalho”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

Ensino integral de referência

Seguindo o modelo do Instituto Federal, pioneiro na oferta de educação em tempo integral, os Iemas ofertam aulas, de segunda a sexta, no horário das 7h às 17h. Além do ensino regular, o instituto oferece cursos técnicos voltados para a formação profissional.