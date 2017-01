Comunidade Acadêmica conhece ‘Programa Escola Digna’, do Governo do Maranhão

Aproximar a comunidade acadêmica da política de Educação do Governo do Estado. Esse foi o objetivo da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ao apresentar, na tarde desta segunda-feira (23), o Programa Escola Digna para estudantes da turma de mestrado em Educação, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

A apresentação foi feita pela secretária Adjunta de Ensino da Seduc, Nádya Dutra, que elencou os eixos que norteiam o Programa Escola Digna como macropolítica de Educação do Maranhão, além das diversas ações em curso, que visam o aprimoramento e a transformação do processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, para elevar os índices educacionais do Estado.

“Levar o Programa Escola Digna ao conhecimento da academia é também uma maneira de fortalecer e dar publicidade às ações em desenvolvimento. Discutir e fomentar a pesquisa sobre a política de educação que o Governo Flávio Dino consolida é oportunidade para qualificarmos ainda mais nossas ações de modo a atender de fato as demandas da nossa população na área de educação”, destacou a secretária.

A Professora de Políticas Públicas para a Educação Básica do Mestrado em Educação, Francisca Lima, destaca como importante o diálogo e aproximação da Secretaria com a comunidade acadêmica. “Importante falarmos com quem está no sistema, trazer as experiências da Secretaria de Educação ao conhecimento dos pesquisadores e alunos do mestrado em Educação. Isso amplia nossa visão e fomenta mais caminhos para parceria entre educação básica e ensino superior”, afirmou.

Camila Castro Diniz tem 24 anos e é aluna do mestrado em Educação. Ela ressalta a importância do estreitamento do diálogo. “Explanações como essa amplia nossa visão sobre as políticas educacionais. Hoje mais cedo discutimos sobre essas políticas a nível nacional e agora, com essa conversa, temos uma visão mais próxima, do que está em desenvolvimento em nosso estado. É interessante para ampliar nosso conhecimento sobre como estão sendo trabalhadas e discutidas essas políticas em nosso estado”, disse.

A iniciativa agradou também o estudante Jerry Salazar, de 28 anos, que também integra a turma de mestrado em educação. Ele admite que sempre acompanha as ações desenvolvidas pelo Governo do Maranhão por meio dos canais de comunicação oficiais, mas revela que a iniciativa de ampliar o debate para a academia é muito benéfica. “Muito interessante. Eu acompanho muito as ações do estado por meio das redes sociais e demais canais de comunicação. Mas ouvir de uma pessoa que está envolvida de forma mais direta é muito importante. Esse tipo de diálogo com a comunidade acadêmica é muito importante, e também podemos contribuir de alguma forma”, avaliou.

Programa Escola Digna

Constituído como a Macropolítica de Educação do Maranhão, o Programa Escola Digna desenvolve uma série de ações, que vão desde a assistência técnico-pedagógica aos municípios; formação de profissionais da educação; concurso público, melhoria de infraestrutura das escolas, educação em tempo integral, entre outras, com o objetivo de aprimorar e transformar o processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica e elevar os índices educacionais do Estado.