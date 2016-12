A Direção Geral do Viva informa aos cidadãos que não haverá expediente neste fim de semana, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017, na unidade do Viva no Shopping da Ilha, em razão do feriado de Ano Novo.

O atendimento volta a funcionar normalmente na segunda-feira (02), das 10h às 22h.

A Direção Geral do órgão agradece a compreensão e deseja que o Ano Novo seja repleto de conquistas para todos.