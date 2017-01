COMUNICADO – Normalização do sistema

A Direção Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) informa que o funcionamento do sistema de dados, em sua totalidade, foi restabelecido no fim da manhã desta quinta-feira (5). A comunicação com o sistema, controlada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de responsabilidade da SERPRO, chegou a ficar temporariamente interrompida devido a um problema técnico na plataforma nacional, onde estão armazenadas as principais informações de habilitados e veículos do país.

A falta de comunicação entre os sistemas provocou uma suspensão parcial na prestação de serviços do Detran, pois impediu a realização de várias operações, como vistoria, emissão de documentos e abertura de cadastro. Apesar do problema, não houve alteração na oferta de serviços para quem já possui cadastro aberto na área de habilitação, como registrar aulas dos cursos teórico e prático, agendar e fazer exames do processo de habilitação e, na área de veículos, emitir taxas e multas.