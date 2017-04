Complexo Penitenciário São Luís conta com novo espaço de ressocialização

O Complexo Penitenciário São Luís passou a contar, nesta quinta-feira (06), com mais um espaço de ressocialização para os internos. Fruto de parceria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) com a igreja Universal do Reino de Deus, o local está funcionando na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) São Luís V. A iniciativa potencializa a política de ressocialização executada pelo Governo do Estado.

Completamente revitalizado para a realização de cultos ecumênicos e outras atividades que contribuam para o convívio social entre os internos, o espaço conta com ventiladores, ar condicionado, banheiros e cadeiras para acomodar mais de 300 pessoas.

A secretaria adjunta de Atendimento e Humanização da Seap, Odaíza Gadelha, informou que o novo espaço vem reforçar as ações com foco na reinserção social de presos. “É mais um espaço completamente revitalizado e adequado para prática de cultos, palestras, atividades educacionais, ou seja, com foco em proporcionar ações ressocializadoras voltadas aos internos”, disse Odaíza.

Conforme afirmou o pastor Venino Aragão, que já desenvolve trabalhos evangelísticos há mais de 20 anos em unidades em prisionais do estado, a iniciativa consiste em transformar vidas por meio do evangelho. “Nossa proposta é pregar o evangelho para que a vida dessas pessoas seja transformada e, de fato, eles sejam ressocializados. Além disso, nós cremos na passagem bíblica que diz: lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo”, destacou.

O detento Maécio Paiva, de 21 anos, disse que a iniciativa é muito boa. “Acho que vai nos ajudar muito. É um local onde a gente vai aprender bastante e quem sabe até eu venha me converter por meio das pregações”, concluiu o interno.