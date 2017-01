Companhia de Polícia Rodoviária apresenta balanço das ações de 2016

O Comando da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRv Ind) fez um balanço das ações desenvolvidas no de 2016. Além das notificações e conduções de veículos irregulares ao pátio do Detran e Ciretran, a CPRv Ind aprendeu carteiras de habilitações falsas, recuperou veículos roubados, apreendeu armas de fogo e realizou várias blitzen de Lei Seca em todo o estado do Maranhão.

Segundo o capitão Rômulo, as ações na Região Metropolitana de São Luís, bem como no interior do estado, resultaram na apreensão de 26 carteiras de habilitação falsas, além de seis armas de fogo. O oficial informou ainda que nas operações de 2016 foram detectados 5.162 casos de alcoolemia, dentre os quais resultaram em 196 conduções à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante pela autoridade policial pelo crime capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Seca).

“As abordagens realizadas pelos militares da Companhia, tangem pela ação legal e completa, que iniciam pela revista pessoal e veicular, nos casos de fundada suspeita, primando pela verificação dos itens de segurança, dos documentos de porte obrigatório e principalmente pela segurança do condutor e transeuntes”, declarou o atual comandante da CPRv, major Wallace.

Veículos apreendidos

No início do ano foi realizada a ‘Operação Férias Seguras’, em parceria com o Detran nas cidades de Santa Inês, Bacabal e Pedreiras. Durante as atividades, na primeira etapa foram distribuídos materiais educativos com dicas de segurança, além de serem realizadas fiscalizações da Operação Lei-Seca. Através do emprego das técnicas de identificação veicular, foram apreendidos e recolhidos vários veículos, destacando-se a recuperação de quatro motos roubadas, apresentadas na Polícia Civil. Foi localizado o proprietário de uma das motos recuperadas e, segundo o mesmo, somente agora, há dez anos desde o roubo, é que sua moto foi encontrada, graças às ações da CPRv Ind.

Durante a terceira etapa da ‘Operação Férias Seguras’, do dia 18 a 22 deste mês, em parceria com o Detran, desencadeou-se a operação de fiscalização na região dos Lençóis Maranhenses. Durante as atividades foram distribuídos materiais educativos com dicas de segurança, além de serem realizadas fiscalizações da Lei Seca e a educativa ‘Direção Certa’.

Na fiscalização pela cidade através do Grupo Tático Rodoviário da CPRv Ind, após o emprego das técnicas de identificação veicular e documental, foram apreendidos e recolhidos vários veículos. Dentre estes, ressalta-se a recuperação de quatro motos sem placa com restrição de furto/roubo, constatadas pelo número do motor, que foram conduzidas às autoridades competentes juntamente com os condutores abordados. Outros nove condutores não-habilitados foram apresentados e notificados pela Polícia Civil pela infração penal do art. 309 (dirigir sem possuir CNH) do Código de Trânsito Brasileiro.

Apreensão de arma de fogo

No final do ano passado, durante uma intervenção a um assalto, no Km 02 da BR-135, os militares da CPRv Ind apreenderam duas armas de fogo. Os dois revólveres municiados foram apresentados no 12º DP no bairro São Cristóvão.