Comitiva vistoria prédio onde funcionará sede da Jucema

A Comissão responsável em acompanhar a reforma, restauro e revitalização do antigo prédio sede da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), localizado na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de São Luís, realizou, nesta quinta-feira (26), visita técnica para avaliar o andamento das obras. Durante a vistoria, a comissão percorreu todas as instalações do prédio onde estão sendo feitas as intervenções, incluindo subsolo, térreo e andar superior.

O espaço abrigará a sede da Jucema, um museu para exposição de documentos e um centro empresarial. O centro empresarial oferecerá informação, orientação e serviços de forma integrada, objetiva e simplificada para quem deseja sair da informalidade ou melhorar seu pequeno negócio.

Para o presidente da Jucema, Sérgio Sombra, o acompanhamento das obras pela comissão é fundamental para que os prazos definidos sejam cumpridos e a Junta Comercial possa voltar a funcionar nas suas próprias instalações. A obra é importante porque vai disponibilizar à população melhores serviços, atendimento, conforto e comodidade.

“É importante fazer o acompanhamento das obras para evitar qualquer entrave que venha a prejudicar seu andamento ou atrasando o prazo de conclusão”, explicou o Sérgio Sombra. As visitas às obras serão periódicas e o objetivo é acompanhar todas as etapas do cronograma. “É muito bom verificar que o trabalho iniciado há menos de 10 dias já está bem avançado; continuaremos acompanhando tudo de perto, ajudando a solucionar obstáculos e cobrando a agilização das etapas”, afirmou.

A reforma do prédio foi iniciada logo após a assinatura da ordem de serviço, no dia 16 de janeiro deste ano, durante reunião de gestores da Jucema com o superintendente do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Maranhão, Maurício Itapary. O prazo máximo para conclusão é de 360 dias.

Maurício Itapary explicou que a reforma é uma conquista que consolidará resultados positivos para os que utilizam os serviços da Junta Comercial e para o Centro Histórico como um todo. Ele detalhou as obras de restauração que serão executadas pelo Instituto do Patrimônio ao longo de 2017 e ressaltou que os avanços estão sendo possíveis por causa da união de esforços do Iphan, Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís. “Essa é mais uma resposta positiva à sociedade de que estamos trabalhando com afinco para prestar serviços de qualidade”, endossou Maurício Itapary.