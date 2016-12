Começam os preparativos para o ‘Réveillon de Todos’ em São Luís e Imperatriz

O Governo do Maranhão deu início aos preparativos para o ‘Réveillon de Todos’, com a montagem da infraestrutura de show nos pontos da festa. Começaram a ser instaladas as estruturas de palco e arquibancada na Avenida Litorânea, em São Luís. Na sexta-feira (30), será a vez de montar o palco para a comemoração da virada na Beira Rio, em Imperatriz.

Toda a infraestrutura do evento foi pensada para comportar um grande público, atendendo também aquelas pessoas em condições de mobilidade reduzida. Sendo assim, haverá espaços reservados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, tanto na capital maranhense quanto em Imperatriz.

Na Avenida Litorânea, em São Luís, o Governo do Estado preparou uma arquibancada com capacidade para 500 pessoas, destinada paraidosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Na frente o palco, será montada uma estrutura para abrigar cadeirantes, com maior conforto e acessibilidade. Na Beira Rio, em Imperatriz, também haverá uma área reservada para idosos, grávidas e deficientes.

Serão três dias de intensa comemoração (30 de dezembro a 1º de janeiro), marcados por uma variedade de ritmos e artistas locais e nacionais. Na capital maranhense, a festa será em alusão ao centenário do samba, contando com programação especial de reggae no primeiro dia de 2017. Em Imperatriz, o palco dará espaço para atrações da música popular maranhense, do axé e do sertanejo.

Na hora da virada, haverá show pirotécnico, com queima de fogos de artifício com duração de cinco minutos, tanto em São Luís como em Imperatriz. Só na capital maranhense, serão nove pontos de fogos, oito deles instalados ao longo da avenida Litorânea.

Programação

Em São Luís, o ponto alto da programação serão os shows de Leci Brandão e Jorge Aragão, nos dias 30 e 31, respectivamente. Compondo a festa, no dia 30, grandes nomes do samba maranhense como Patativa, Lena Machado, Fernanda Garcia, Joãozinho Ribeiro, Josias Sobrinho, Rose Maranhão, Zé Paulo, DJ Jards Macaco e os grupos ‘Vamu di Samba’ e ‘Samba Ceuma’.

No dia 31, serão a vez de Nivaldo, Sami, Ribão, Serrinha, Adão Camilo e os grupos ‘Feijoada Completa’, ‘Argumento’, ‘Banda Mix Brasil’ e a Banda ‘Máquina de Descascar Alho’, que dará o primeiro grito de Carnaval na virada, com muito samba e a marchinhas tradicionais da folia maranhense.

No dia 1º de janeiro, o reggae dará o tom da festa, com o DJ Tarcisio Selektah, a Banda Raja, Barba Branca e a Tribo de Jah. Na Região Tocantina, a programação será embalada pelo som de Zeca Tocantins, Erasmo Dibell, DJ Banzai, o cantor Leandro Macedo, a banda de Axé Negrine e os cantores de sertanejo Thiago e Luan.

Segurança

Para que o público possa aproveitar a virada do ano em paz, o Governo do Estado montou a operação ‘Réveillon Seguro’. Serão com 370 policiais a pé, policiamento a cavalo, motorizado em viaturas, motocicletas, quadriciclos e policiamento aéreo, para realizar a segurança da orla da Grande Ilha, compreendendo praias de São Luís e São José de Ribamar.

Barreiras policiais serão instaladas para evitar a entrada de armas ilegais e drogas ilícitas nos pontos de realização dos shows. Também haverá a cobertura de militares do Corpo de Bombeiros em todos os dias de festa.

A população poderá colaborar com a polícia pelo telefone 190, por meio do número no WhatsApp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘ByZu 2.0’, compatível com todos os sistemas operacionais. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.