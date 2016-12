Começa nesta sexta-feira a grande festa do ‘Réveillon de Todos’

Tudo preparado para a grande festa do ‘Réveillon de Todos’ que terá início nesta sexta-feira, 30, na Praça Nauro Machado, Centro de São Luís, a partir das 18h. A festa será promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), Prefeitura Municipal de São Luís e com o patrocínio Grupo Mateus.

Nesta primeira noite de festa, o grande homenageado será o samba, que completou este ano oficialmente 100 anos. Na programação estão confirmados o show de grandes nomes da música brasileira, além de apresentação de grupos locais e discotecagem de DJs.

Às 18h, entre em cena o DJ Jards Macaco, com o melhor do samba de breque e muitos clássicos. Em seguida, o grupo maranhense Vamu di Samba, com 20 anos de carreira, mostra o melhor do samba feito na Ilha do Amor. Às 20h é a vez do Show Coletivo com artistas locais, entre eles Patativa, Lena Machado, Fernanda Garcia, Joãozinho Ribeiro e Josias Sobrinho, que levarão aos espectadores toda a ginga do samba maranhense, com composições autorais e já conhecidas do público.

O momento mais aguardado da noite será o show da consagrada sambista Leci Brandão, autora de sucessos como Zé do Caroço, Fogueira de uma paixão e Isso é Fundo de Quintal. Nascida no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, e criada em Vila Izabel, Leci Brandão foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira.

Para encerrar em grande estilo a primeira noite de comemorações ao centenário do samba, o grupo Samba Ceuma apresenta um repertório já conhecido do público maranhense com canções populares do samba nacional e ludovicense.

O ‘Réveillon de Todos’ segue com programação especial até o dia 1º de janeiro. Amanhã, no prolongamento da Avenida Litorânea, próximo ao Rio Pimenta, o samba volta a dar o compasso. A programação começa às 19h, com shows do Grupo Argumento, do Feijoada Completa e do poeta do samba, Jorge Aragão.