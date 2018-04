Com vacinação acima de 98%, Maranhão comemora condição Livre da Aftosa

O Governo do Maranhão realizou nesta quinta-feira (05), no Palácio dos Leões, o evento que comemora a condição do Brasil como território ‘Livre da Febre Aftosa’. A ação integra semana Brasil Livre da Aftosa, de iniciativa do Ministério de Agricultura, Abastecimento e Pesca (MAPA), para celebrar os esforços dos órgãos fiscalizadores de defesa sanitária do País.

“Um resultado muito bom que tem avançado em nosso Estado, favorecendo a implantação de grandes projetos e fortalecendo a agropecuária do Maranhão, dando oportunidade não só de exportar para o Nordeste e para o Brasil, mas também para o exterior. Nós já abrimos o mercado de exportação de boi vivo por esse trabalho eficiente desenvolvido em nosso Estado”, destacou o governador em exercício do Maranhão, Carlos Brandão.

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged), responsável pela conscientização e pela fiscalização do rebanho maranhense, comemora o resultado. “O Maranhão é o segundo rebanho do Nordeste e tem alcançado elevados níveis de imunização contra Aftosa, ação fundamental para nossa posição de livre exportador para qualquer parte do mundo”, explica o presidente da Aged, Sebastião Anchieta.

Para o representante da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (Ascem), Rodrigo Ataíde, a cobertura de vacinação em território maranhense é de extrema importância para a economia do estado. “Sabendo que vai poder exportar, os produtores têm mais garantia para investir e qualificar a sua parte operacional. Isso gera emprego e garante melhores negócios com o fornecimento de uma carne de excelente qualidade”, destaca.

Maranhão livre da Aftosa

Em 2017, foram imunizados mais de 98% de todo o rebanho bovino e bubalino do Maranhão contra febre aftosa. Com a porcentagem alcançada, que representa a vacinação de 7.530.569 animais em 90.709 propriedades, o Maranhão também conseguiu, pelo terceiro ano consecutivo, manter os resultados acima de 98% de cobertura. Antes de 2015, a cobertura máxima alcançada havia sido de 97%, em 2011.

Unidades Regionais

Os grandes polos pecuaristas do estado, como Imperatriz e Açailândia, estão entre as Unidades Regionais da Aged que mais vacinaram seu rebanho, com os índices vacinais de 99,57% e de 97,87% respectivamente. As regionais de Viana, Chapadinha e São Luís são outros grandes destaques, com o alcance dos índices de vacinação de 100%, 99,97% e 99,77% dos animais da região.

Certificação Nacional

A certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença com vacinação será conferida ao Brasil ainda este mês em cerimônia realizada em Paris e vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais para o produto brasileiro.

O próximo passo será a última etapa de erradicação da doença, com ampliação da zona livre de febre aftosa sem vacinação, programado para 2023 em todo o Brasil.