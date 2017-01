O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio (Seinc), com o objetivo de fomentar emprego, geração de renda e incentivo aos empreendedores locais trabalha para incrementar o setor coureiro na região de Ribeirãozinho, município distante 35 km de Imperatriz e considerado um dos maiores polos na fabricação de couro do país.

Por intermédio da Seinc, a empresa Upper Dog, curtidora instalada na cidade, que exporta para os Estados Unidos e parte da Europa, produtos para animais domésticos fabricados a partir da raspa do couro, recebeu o selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), que assegura a qualidade dos produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo.

Em reunião com o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, nesta segunda-feira (9), os diretores da empresa agradeceram o empenho do Governo Estadual para que a empresa pudesse ter condições de buscar a certificação e garantiram que, com isso, 30 novos empregos diretos serão gerados, o que representa um avanço em tempos de crise.

Para o secretário Simplício Araújo a certificação da Upper Dog, mostra que as ações realizadas na região estão ajudando os moradores e os empreendedores, garantindo que empregos sejam gerados e que a economia fique aquecida.

“O polo de Ribeirãozinho ficou esquecido por anos. Desde o primeiro mês da gestão do governador Flávio Dino percebemos que aquela cidade teria tudo para prosperar e assumir um papel de liderança na produção coureira não só no Maranhão, como no país. Abraçamos a causa e garantimos a instalação da primeira escola voltada exclusivamente para a produção de materiais em couro”, destacou Simplício Araújo.

Além disso, conforme explicou Simplício Araújo, com a abertura de novas vagas de emprego pela Upper Dog a tendência é que a mão de obra seja local, garantindo o aquecimento da economia local, mesmo em tempos de crise.