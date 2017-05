Com robôs, games e planetas, ‘Programa Luminar’ leva ciência para mais de 16 mil pessoas no Maranhão

“Participar da oficina de Astronomia me proporcionou uma ótima experiência de muitas descobertas. A parte que mais gostei foi o Planetário. Foi como ter uma aula prática e divertida.” A declaração de Katuena Alves, aluna do 3º ano do ensino médio da Escola Militar Tiradentes III de Bacabal, mostra o impacto provocado em crianças e jovens que participaram do Programa Luminar – Caravana da Ciência. Uma nova edição já está sendo preparada para este ano.

Além de Katuena, mais de 16 mil pessoas, incluindo outros alunos, professores, gestores e pais, foram contemplados com as ações do programa Luminar-Caravana da Ciência, projeto executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A iniciativa coloca a ciência ao alcance de todos os maranhenses e garante novas oportunidades a jovens estudantes.

O programa Luminar tem como objetivo a popularização e a difusão da ciência, uma das diretrizes do governador Flávio Dino. Pelo programa, são selecionadas escolas públicas de todo o Maranhão, com foco em alunos do ensino fundamental e ensino médio.

Em 2016, as atividades foram realizadas em 22 municípios, com oficinas de astronomia, eletricidade básica, games, robótica e apresentação do planetário, que simula o céu, com estrelas e planetas. As atividades são realizadas prioritariamente nos fins de semana, para não interferir no planejamento escolar.

A Escola Militar Tiradentes III, do município de Bacabal, foi uma das que já receberam a Caravana da Ciência, com a participação de mais de 300 alunos. Para a coordenadora da escola, Bruna Coelho, a atividade despertou o interesse dos estudantes para a produção científica: “Os alunos ficaram muito empolgados e felizes em participar. Essa atividade é uma forma de estimular os alunos a querer aprender sempre mais. As oficinas mais procuradas foram de robótica e games”.

De acordo com a coordenadora do Luminar-Caravana da Ciência, Ana Paula Araújo, o programa possibilita o primeiro contato com a ciência para muitas crianças e jovens maranhenses: “É um programa que está dando muito certo. As crianças ficam extasiadas e os jovens também; já saem de lá com ideias para fazer feiras de ciências”.

Ana Paula acrescenta que, mesmo sendo algo desconhecido, os alunos ficam bastante interessados por causa da “metodologia muito prática que envolve também o lúdico.”

A oficina de robótica é uma das mais procuradas pelos estudantes. Para o monitor da oficina de robótica, o engenheiro elétrico Jardel Paiva, a metodologia e a possibilidade de criar um robô são os grandes atrativos. “Nós conseguimos desenvolver uma metodologia que contempla tanto os alunos do ensino fundamental como os do ensino médio, focada na parte prática da robótica. O tema por si só já atrai muito as pessoas. Quando eles veem o robô pronto, e funcionando, ficam muito animados”, diz.

Nova edição

Neste ano, além das oficinas que já integravam o programa, haverá outras sobre arqueologia/paleontologia e de matemática. Também serão realizadas atividades de capacitação com professores de escolas públicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, em especial para as disciplinas de física e matemática.

Para participar, as escolas devem seguir as orientações do edital de seleção que já está disponível na página de editais do site da Secti – www.secti.ma.gov.br e preencher a ficha de inscrição.

O cronograma de atividades obedecerá a ordem de inscrição. Portando, as escolas que se candidatarem primeiro serão as primeiras a receber as oficinas do Programa Luminar.

As inscrições para participar do Programa Luminar – Caravana da Ciência podem ser realizadas até o dia 26 de maio.