Com programação de quarta a domingo ‘Mais Cultura e Turismo’ terá mais atrações culturais

A partir desta -feira (12) mais opções de cultura podem ser conferidas em diversos espaços públicos de São Luís. Reggae, tambor de crioula, bumba-meu-boi, shows musicais e atrações para o público infantil compõem a agenda cultural do Mais Cultura e Turismo, evento que já faz parte do calendário oficial da cidade.

Com o recente lançamento de cinco editais de ocupação artística, o Governo do Maranhão reforçou o investimento na cultura e turismo do estado com programação cultural gratuita o ano inteiro em vários pontos da cidade. A ideia é fomentar a produção cultural local e dinamizar os centros culturais de São Luís, atraindo turistas, gerando renda e cultura durante todo o ano.

De a , as apresentações do Mais Cultura e Turismo acontecerão até dezembro. Nas quartas-feiras tem tambor de crioula no Canto da Cultura, na bandas e radiolas de reggae se apresentam na Praça do Reggae, na uma programação repleta de shows e grupos folclóricos estarão na Praça Nauro Machado, aos sábados atividades recreativas, teatro e espetáculos circenses animarão a criançada na Praça da Lagoa e Concha Acústica, e aos domingos muita música invade o Espigão da Ponta D’Areia ao pôr do sol.

Mais Cultura e Turismo de Férias

Nesta (12) o grupo tambor Maracrioula movimenta o canto da cultura a partir das 18h, na (13) a Praça do Reggae á Radiola Ajax Som e Grupo Sant Louis, Banda Branca e o Dj Andrezinho Vibration.

Na -feira (14) as atrações são show Xote Elétrico do Criolina, Boi da Pindoba, Tambor de Crioula de Leonardo, Boi Lendas e Magias. A programação começa a partir das 19h.

No (15) tem recreação infantil na Praça da Lagoa da Jansen e na Concha Acústica o grupo Irê Amado apresenta o espetáculo ‘Cai Cai Balão, o circo no São João’. No Espigão da Ponta D’areia o (16) á show de voz e violão com Karleyby Allanda e apresentação do Boi do Una.

Na edição deste ano, o ‘Mais Cultura e Turismo de Férias’ também está presente na cidade de Barreirinhas com atrações às sextas e sábados no mês , com shows locais e nacionais, lancha cultural, apresentações teatrais, aulões de zumba.

Mais 10 cidades do Maranhão também recebem o evento que levará a comédia teatral ‘Pão com Ovo’ e espetáculo ‘Sganarelle e o amor de Suzete’, da Companhia Cambalhotas. As apresentações estão acontecendo em praças públicas e com acesso gratuito para toda a população dos municípios de Estreito, Tuntum, Lagoa da Pedra, Santa Luzia, Zé Doca, Santa Helena, Araioses, Coelho Neto, Coroatá e Vargem Grande.

Programação mês em São Luís

– Canto da Cultura



18h- Tambor de Crioula Maracrioula

19/07/2017

18h- Tambor de Crioula Mocidade Independente

26/07/2017

18h- Tambor de Crioula do Laborarte

– Praça do Reggae

13/07/2017

18h- DJ Andrezinho Vibration, Banda Barba Branca e Radiola Ajax Som e Grupo Sant Louis

20/07/2017

18h- Dj Junior Black, Banda Capital Roots, Participação Nubia e Grupo Gdam

27/07/2017

18h- Noite do Vinil

DJ Henrique Chaves, Orquestra Maranhense de Reggae e Radiola Nenzoka Show & Ariane Extreme Sounds

– Praça Nauro Machado

14/07/2017

19h – Tambor de Crioula de Leonardo

20h – Boi Lendas e Magias

21h – Show Xote Eletrico (Criolina)

22 h – Boi da Pindoba

21/07/2017

19h – Boi Brilho da Ilha

20h – Boi Encantos do São Cristovão

21h – Show Gargamel na Zabumbada

22h – Boi da Fé em Deus

28/07/2017

19h – Tambor de Crioula Tijupá

20h – Boi Novilho Branco

21h – Show Trio Nordestino

22h – Show Bumba Mix Brasil

– Praça da Lagoa da Jansen / Concha Acústica

15/07/2017

18h – Recreação Infantil e na Concha Irê Amado apresenta Cai Cai Balão, o circo no São João

22/07/2017

18h – Recreação Infantil e na Concha A Peleja de Casemiro Cocô em Lendas Emaranhadas

29/07/2017

18h – Recreação Infantil e na Concha Show Cantigas de Roda

– Espigão da Ponta D’Areia

16/07/2017

18h – Karleyby Allanda Voz & Violão e Boi do Una

23/07/2017

18h –Karleyby Allanda Voz & Violão e Cia Encantar

30/07/2017