Com laboratório próprio, Sorrir oferece gratuitamente próteses que custariam até R$ 3 mil

Próteses dentárias que custam entre R$ 1.500 a R$ 3 mil ao paciente da saúde privada são gratuitas para quem é atendido na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir), em São Luís. Com laboratório próprio de próteses, o Sorrir devolve o sorriso a maranhenses de todo o estado, desde que foi inaugurado pelo governador Flávio Dino há cerca de dois meses.

O laboratório é formado por dentistas protesistas e técnicos protéticos dedicados a produzir próteses e implantes dentários a quem precisa. Segundo o protesista Paulo Pannain, a prioridade é atender pacientes totalmente sem dentes, com a produção de próteses totais.

A produção de cada prótese é artesanal e passa por etapas que envolvem desde a retirada de um molde, chamado “plano de cera”, a montagem dos dentes e a acrilização, quando a dentadura recebe acabamento e fica pronta para uso.

De acordo com Pannain, o laboratório trabalha, inicialmente, com uma meta de produção de 150 próteses dentárias totais por mês. A preocupação é sanar a demanda reprimida de pacientes totalmente sem dentes no Maranhão.

Em uma segunda etapa, o laboratório do Sorrir se voltará para a confecção de implantes dentários, para a composição do sorriso de pacientes com perda parcial dos dentes.

De acordo com o diretor geral do Sorrir, Fabrício Saraiva, a produção das próteses totais é rápida. São 30 dias, entre a primeira consulta e a entrega da prótese ao paciente.

“Com um laboratório de próteses aqui dentro do Sorrir, não há necessidade de mandar esse material para um laboratório externo. Isso dá mais agilidade ao nosso trabalho”, ressalta Fabrício.

Saúde e autoestima

“Existe o paciente antes da prótese dentária e depois da prótese dentária”, diz Fabrício. Segundo ele, os benefícios de um sorriso novo são muitos e vão desde a melhoria nutricional até a elevação da autoestima do paciente.

“Pacientes que não conseguiam mastigar vão poder fazer isso com eficiência, ganhar peso, tomar as suas medicações, tudo porque a prótese devolve estética e função: o sorriso com a composição dos dentes”, detalha.

A costureira Maria Aparecida Sousa Ferreira, 52 anos, é a prova viva desses benefícios. Ela foi a primeira paciente do Sorrir a receber uma prótese dentária, em 17 de abril. “Estou tão feliz em poder sorrir com a minha boca aberta”, diz ela, que há 10 anos precisava da prótese.