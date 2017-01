Com investimentos, Inmeq amplia metas de fiscalização para 2017

Aprimorar qualidade dos serviços e ampliar as ações de fiscalização em 2017 estão entre os objetivos traçados para este ano pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), órgão delegado do Inmetro no estado. As ações e metas planejadas da área técnica para o ano de 2017 foram apresentadas, na última sexta-feira (13), durante reunião de planejamento com todos os agentes e auxiliares metrológicos do órgão.

Durante a reunião, o presidente do Inmeq, Geraldo Carvalho Júnior, falou sobre as melhorias como novos equipamentos e veículos para que sejam ampliadas as fiscalizações. “Em 2017 vamos contar com uma frota maior de veículos, incluindo um caminhão específico de serviços metrológicos mais moderno e melhor equipado”, disse o presidente.

Já o diretor técnico Zois Gantzias destacou que as metas incluem a abrangência em todas as regiões do estado. “As ações serão intensificadas tanto na capital quanto no interior do estado”, afirmou.