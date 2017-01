Com investimentos em segurança, Governo aumento em mais de 110% o número de escoltas a detentos para audiências 

A aquisição de 30 novas viaturas pelo Governo do Maranhão resultou em 8.301 detentos conduzidos para audiências em 2016, o maior número já registrado nos últimos anos. Desse total, 7.145 ocorreram em São Luís. O quantitativo representa um aumento de 111,97% de presos escoltados, quando comparado com 2014, que teve 3.916 conduções para audiências e outras ações. Os dados são da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio de sua Supervisão de Segurança Externa (SSE).

O levantamento mostra que só no primeiro semestre de 2016 foram contabilizadas 3.890 conduções para escoltas de audiência no Maranhão. Deste total, 3.328 foram registradas só na capital. O mês que mais contabilizou audiências em São Luís, ao longo de 2016, foi outubro, chegando a 726 escoltas. Nos primeiros seis meses de 2015, por exemplo, foram 2.765 ações, de um total de 6.370; enquanto que em 2014 foram 1.657 conduções na capital, quantitativo muito inferior a 2016 e 2015.

Para o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira, o aumento é resultado de inúmeros investimentos feitos pelo governador Flávio Dino no Sistema Penitenciário do Maranhão, tais como a aquisição de viaturas e a contínua capacitação de agentes responsáveis pelas ações de custódia.

“Os constantes investimentos feitos pelo governador Flávio Dino no Sistema Penitenciário do Maranhão objetivam melhorar a logística, a segurança interna e externa prisional e também fortalecer as ações com foco na humanização da pena, o que perpassa pela melhoria da infraestrutura das unidades prisionais do estado”, pontuou o secretário Murilo Andrade.

Investimentos

Em relação à aquisição das viaturas, o Governo do Estado entregou 30 novos veículos à Seap. Os automóveis têm beneficiado todas as 23 unidades prisionais do interior. Além disso, eles atendem às atividades do Núcleo de Escolta e Custódia (NEC), setor integrado à Supervisão de Segurança Externa. A nova frota é composta por veículos Ford Eco Sport, modelo 2016, de cor branca; os carros são adaptados com carceragem e acessórios típicos, tais como: giroflex, sirene e plotagem operacional.

Ao longo de 2016 foram realizadas várias ações de capacitação voltadas aos agentes responsáveis pela escolta dos internos. Uma dessas foi o curso sobre técnicas de emboscada e contra emboscada; postura e posicionamento de operadores em viaturas para agentes do Núcleo de Escolta e Custódia (NEC).

A Supervisão de Segurança Externa da Seap dispõe de 24 veículos equipados para realizar as escoltas de audiência dos presos. O setor ainda conta com 85 agentes, sendo 60 efetivos e 25 temporários. O grupo que trabalha na escolta participou de treinamento, durante o ano passado, para aprimorar os trabalhos de condução, abordagens, algemação e outras técnicas comuns à rotina prisional.