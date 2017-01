Com investimentos de R$ 50 milhões, programa ‘Caminhos da Produção’ amplia escoamento da produção

Com a criação do Programa ‘Caminhos da Produção’, R$ 50 milhões serão investidos para ampliar o escoamento da produção maranhense. Os recursos, obtidos pelo Governo do Maranhão em operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, dão continuidade à política de desenvolvimento das cadeias produtivas no estado.

Por meio do investimento, serão adquiridos 70 motoniveladoras para recuperação de acessos à produção em municípios do interior do Maranhão, em acordo de cooperação técnica com o Governo do Estado. A verba para executar o programa faz parte do montante de recursos obtidos para o Programa ‘Maranhão Mais Justo e Competitivo – Infraestrutura’, um pacote de ações que abarca, além de incentivos à produção, investimentos nas áreas de mobilidade, saneamento e segurança.

Para empreender o ‘Maranhão Mais Justo e Competitivo – Infraestrutura’, o Governo do Estado firmou acordo com a Caixa Econômica para a obtenção de R$ 444.750.000,00. O contrato de operação de crédito foi realizado no final de dezembro de 2016.

Assim como o ‘Caminhos da Produção’, serão incentivados os programas ‘Mais Asfalto’, ‘Pacto Pela Paz e ‘Água Para Todos’. Parte dos recursos também serão aplicados nas obras de reestruturação das Avenidas Holandeses, Litorânea e na implantação de transporte público do tipo BRT para melhoria da mobilidade na Grande Ilha de São Luís.

Cadeias produtivas

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser, o incentivo ao escoamento da produção complementa as ações de fortalecimento às cadeias produtivas, trabalho esse já desenvolvido através do Programa ‘Mais Produção’.

“Por meio do Mais Produção, já vem sendo incentivadas dez cadeias produtivas em todas as suas etapas, da produção, beneficiamento e comercialização. Nesse contexto, o ‘Caminhos da Produção’ vem para contribuir com o escoamento da produção agropecuária do estado, complementando uma série de ações de infraestrutura já voltadas para esse segmento”, afirmou Honaiser.

União de esforços

De acordo com o secretário, entre as medidas para melhoria do escoamento que já vem sendo realizadas pela gestão estadual, está a recuperação da MA-006, importante via para circulação do que é produzido no sul do estado. “Essa união de esforços e recursos vai nos ajudar a dar as condições necessárias para que o estado possa ter mais produção, emprego e oportunidades de crescimento”, explicou Honaiser sobre os atuais investimentos do governo para o desenvolvimento da produção agropecuária.

Mais Produção

Lançado em dezembro de 2015, o ‘Mais Produção’ é parte das estratégias do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento (Sepab) para o fortalecimento da produção agropecuária maranhense. Com um investimento total de R$ 62.146.244,74, o programa atua no adensamento de 10 cadeias produtivas prioritárias: feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura (caipira e industrial), piscicultura, hortifruticultura e mel.