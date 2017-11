Com inscrições abertas, Residencial Parque Independência terá 8 condomínios para servidores

Próximo a grandes avenidas, aeroporto, escolas e universidade em São Luís, o Residencial Parque Independência, programa de habitação do Governo do Maranhão voltado para o servidor público do Executivo estadual, tem recebido grande adesão. Até esta segunda-feira (6), mais de 1,5 mil servidores já se cadastraram no Portal do Programa.

Ao todo, o Residencial Independência terá oito condomínios: cinco com imóveis de dois quartos e três com apartamentos de três quartos. Os oito condomínios do Residencial Independência terão, cada um, 256 apartamentos com áreas independentes, compostas por piscina, quadra poliesportiva e área de lazer coberta. Para garantir ainda mais conforto e tranquilidade, serão plantadas duas árvores nativas ou frutíferas por apartamento.

A secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, diz que “o governador Flávio Dino determinou que planejássemos esse Residencial com todo cuidado para garantir conforto e qualidade de vida aos servidores públicos. Um dos diferenciais desse habitacional é que cada um dos condomínios terá duas árvores nativas ou frutíferas plantadas por morador”.

As inscrições cadastrais podem ser feitas até o próximo dia 30 de novembro. Estão aptos a participar do programa servidores estáveis da ativa. Para efetuar o cadastro, basta acessar o site: www.ma.gov.br/parqueindependencia.

Na parceria com a Caixa Econômica Federal, o Governo do Maranhão garantiu a construção dos imóveis graças à cessão de 18 dos 43 hectares do Parque Independência, onde era realizada a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema). O terreno é avaliado em R$ 20 milhões e o projeto prevê investimento total de R$ 255 milhões.

Flávia Alexandrina destaca, também, o caráter transparente na definição de empresas responsáveis pela execução da obra, além do rigor na avaliação dos projetos: “Nós fizemos chamadas públicas para o processo de habilitação para as empresas interessadas em executar o empreendimento. Selecionamos um consórcio formado por duas empresas que apresentaram o projeto, com valor de avaliação fornecido pela Caixa Econômica Federal, parceira na realização do empreendimento”.

Vantagens de financiamento

Após o prazo de inscrições no site, não havendo restrições cadastrais, será realizado um sorteio eletrônico com o objetivo de definir a ordem de atendimento dos servidores. Após essa definição, o proponente receberá comunicação para que compareça na Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), entidade organizadora do projeto, a fim de apresentar a documentação básica definida pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), fazer sua entrevista e obter informações detalhadas sobre o projeto e as condições de financiamento.

Uma das vantagens para o servidor público que adquirir um imóvel no local é o desconto de 25%, valor significativo se comparado ao valor de mercado médio na área. Os apartamentos de 2 quartos, com área de 51,14 metros quadrados, têm valor de R$ 99.960,0. Já os apartamentos de 3 quartos, com 65,45 metros quadrados, estão avaliados em R$ 127.500,00.