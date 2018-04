Com Escutas Territoriais, Maranhão ganha novos hospitais, escolas e áreas de lazer

Desde 2015, as Escutas Territoriais têm mostrado resultados concretos no Maranhão. São obras concluídas ou em andamento na Saúde, na Educação, no Lazer, no Desenvolvimento Social e em diversas outras áreas.

A ação é promovida pelas Secretarias de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e Planejamento e Orçamento (Seplan) para a elaboração do Orçamento Participativo. A população indica as prioridades e as demandas são escolhidas por meio de votação popular nas reuniões com o Governo e em votações pela internet.

Na educação, por exemplo, mais de 14 mil alunos já foram beneficiados com a construção, a reconstrução e a reforma de colégios por meio do Programa Escola Digna a partir de demandas das Escutas.

Entre os municípios com maior investimento na educação com base nas demandas da população estão Barra do Corda, Imperatriz, São Mateus, Balsas e Riachão.

Em Imperatriz, Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras, houve construção de novas escolas a partir de pedidos aprovados nas Escutas. Em 16 cidades, já foram concluídas reformas e ampliações nos colégios incluídos.

Estudante do ensino médio do município de Grajaú, Pedro Lucas Costa Rocha, de 17 anos, participou pela primeira vez das Escutas: “Podemos ver que temos contato mais direto com o Governo do Estado. Podemos conhecer as propostas, debater e, inclusive, enviar para que o Governo avalie e saiba que nós existimos. Esse contato é bastante necessário, pois é por intermédio dessas Escutas que é feita a conciliação do Governo com o povo”.

“Quando realizamos as escutas do Orçamento Participativo, estamos efetivando uma ferramenta de democracia direta, que garante à população o poder de decisão, de acompanhar a gestão e o uso dos recursos públicos”, diz o secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves da Conceição.

Novos hospitais

A área da Saúde também teve muitos pedidos e muitas entregas. O Hospital de Balsas, por exemplo, foi uma das coisas mais solicitadas durante as Escutas na região. E a unidade foi inaugurada em 2017, tornando-se um dos mais importantes hospitais do Maranhão.

O Hospital Macrorregional de Caxias também estava entre os pedidos da população na área da Saúde.

Em Chapadinha, os moradores votaram pela entrega de um novo hospital, que deve ser inaugurado nas próximas semanas pelo Governo do Maranhão.

Lazer

As Escutas Territoriais também refletiram o desejo dos maranhenses por mais áreas de lazer. Em Imperatriz, por exemplo, isso ajudou a criar a nova Beira Rio, um dos principais cartões-postais do Maranhão.

Em São Luís

A jornada das Escutas Territoriais se encerra nesta sexta-feira (27) em São Luís, na Assembleia Legislativa, a partir das 13h30. A programação completa está disponível no site www.sedihpop.ma.gov.br ou nas redes sociais @dhmaranhao no instragram, facebook e twitter.