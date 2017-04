Com apoio do governo estadual, skatista maranhense participa do Circuito Mundial de Street

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), apoia o skatista maranhense, Ericksson Meireles, na maior competição mundial de Street Skate da America Latina: o “Oi Skate Total Urbe Open”, que acontece de 25 a 30 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. O Governo viabilizou transporte para o atleta, Ericksson, representar o Maranhão na capital carioca que, durante os seis dias, receberá grandes nomes nacionais e internacionais da modalidade street na maior premiação da história do skate na América Latina.

De acordo com a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) a competição, que ocorre na Praça Duó, Barra da Tijuca, contará com 224 skatistas nas categorias Open Masculino (profissional e amador) e Open Feminino. Nomes importantes no cenário mundial como Kelvin Hoefler e Pamela Rosa já estão confirmados no evento, que terá a presença de outras grandes expressões da modalidade. O skatista maranhense disse que pratica o esporte desde os 13 anos de idade e que já participou de vários campeonatos representando o estado. “Venho desde os 13 anos treinando skate e competindo tanto em campeonato municipal como estadual.

O último que participei foi o de Teresina, eliminatória para o Oi STU que é o evento mais importante da história do skate brasileiro”, disse Ericksson. O atleta agradeceu o apoio do governo ao skate, que será esporte olímpico a partir de Tóquio 2020, contando que sempre treina na pista de skate do Estádio Castelinho, no Outeiro da Cruz. “Agradeço o Governo que está dando todo apoio para que eu possa representar o Maranhão fora do estado. Depois da reforma a pista de skate do Castelinho está excelente para treinos e estou sempre treinando para conseguir bons resultados em campeonatos”, contou.

O Oi Skate Total Urbe Open, etapa do Circuito Mundial de Street 2017, é viabilizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro. O evento tem coordenação técnica da Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e da Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro (Faserj).