Com ações integradas do Sistema de Segurança, índices de homicídios continuam caindo e Região Metropolitana de São Luís registra queda de 14,7% nas ocorrências de outubro

A Região Metropolitana de São Luís teve redução de 14,7% nos registros de homicídios em outubro deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Foram 61 casos em 2016, caindo para 52 este ano. A queda no número de homicídios tem sido gradativa em igual período. No mesmo mês de 2014, estes registros somaram 68. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) referente às ocorrências em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

Os homicídios estão na lista dos crimes que mais desafiam a Segurança Pública, pois agregam outros crimes como o tráfico de drogas e os assaltos. Quando estes números diminuem, refletem na queda geral dos demais índices de violência, explica o superintendente de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), delegado Lúcio Reis.

“A polícia vem trabalhando diuturnamente para manter o controle destes casos e garantir a segurança do cidadão”, destaca. Os homicídios estão ainda no grupo de crimes utilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para medir a violência no país. São os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que incluem também latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.

Redução Gradativa

Se comparados o conjunto dos CVLIs do mês de outubro de 2015 e 2016, a diminuição das ocorrências representa 11%. Enquanto outubro do ano passado totalizaram 63 casos deste tipo, este ano os números reduziram para 56. Em 2014, estes registros somaram 77, representando 33,7% mais casos, se comparado ao mesmo período de 2017.

A redução também é registrada se comparados os números dos primeiros dez meses do ano. De janeiro a outubro de 2016 somaram 586 os casos deste crime; e em igual período deste ano foram 450 – ou seja, 136 vidas salvas e redução de 23,2% nas ocorrências. Em 2015 os números totalizam 650 e em 2014, chegaram a 729 casos.

Reestruturação do sistema de segurança

Desde o primeiro ano da gestão realizada pelo governador Flávio Dino, os casos de homicídio vêm reduzindo gradativamente, fruto das operações executadas em ação parceira dos núcleos da Segurança – Polícias Civil e Militar, Serviço de Inteligência e outros setores.O Governo recebeu o Maranhão com 910 registros deste crime, levantados ao final de 2014.

No ano seguinte, os números caíram para 800, representando uma redução de 12%. A redução se repetiu em 2016, quando somaram 693 registros. “Ou seja, logo no primeiro ano da nova gestão, os esforços reunidos da Segurança na execução de operações, implantação de políticas e aquisição de viaturas e armamentos, culminaram com essa queda, que vem se mantendo a cada ano”, enfatizou o titular da SHPP, Lúcio Reis.