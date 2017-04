Codó comemora aniversário com investimentos importantes do Governo do Estado

O município de Codó comemora 121 anos nesta segunda-feira (17) e o presente tem vindo, dia após dia, para a população da cidade. São várias ações e investimentos importantes do Governo do Estado, nas mais diversas áreas, seja na educação, saúde, infraestrutura e agricultura familiar, que tem transformado a vida dos mais de 130 mil codoenses.

A educação é prioridade para o Governo do Maranhão, por isso tem ações fundamentais para a comunidade escolar. Este ano, por exemplo, foi entregue completamente reformado o Centro de Ensino Raimundo Pinheiro Pires, anexo do Centro de Ensino Mata Roma, no Povoado Km 17. A escola reformada atenderá à demanda do povoado e de comunidades vizinhas, beneficiando, 270 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Além desta, em 2016, o Governo do Estado entregou a reforma completa do Centro de Ensino (CE) Quilombola de Formação por Alternância Ana Moreira, no povoado Santo Antônio dos Pretos. A escola tem o método de formação por alternância, os alunos passam 15 dias residindo na escola e mais 15 dias na comunidade aplicando o que aprenderam.

Para o secretário de Estado Educação, Felipe Camarão, a reforma das unidades, que integra o Programa Escola Digna, tem mudando a perspectiva da educação no estado, e Codó está inserido neste processo. “A escola de Codó é mais uma obra que impacta na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O governador da educação, como está sendo chamado o governador Flávio Dino, está marcando a vida daqueles que durante anos foram esquecidos, e não tiveram acesso a políticas públicas como a educação. Portanto, a entrega destas escolas representa a sensibilidade de um governo que tem o compromisso com educação”, realçou secretário Felipe Camarão.

Além disso, em Codó são mais de 24 mil estudantes inseridos no Programa Bolsa Escola, que assegura, no início do ano, às famílias de baixa renda, benefício para a compra de material escolar. São pequenos estudantes, que nunca puderam escolher o material escolas, tendo lápis, caneta e bolsas novinhas em folha. E o Bolsa Escola também é bom para a economia da cidade. Para este ano, foram destinados mais de R$ 1 milhão para a compra de material escolar em Codó. Como os recursos são gastos apenas em estabelecimentos locais cadastrados no programa, ocorre um aumento dos recursos em circulação na cidade.

Na Saúde, Codó também avançou. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) está equipada para realizar exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma, além dos atendimentos em clínica médica e pediatria. São 21 médicos especialistas oferecidos pela UPA, inclusive dermatologista e cardiologista, e ainda enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos e técnicos, todos prontos para atender a população da cidade e de municípios vizinhos, como Coroatá e Timbiras.

O diretor-geral da UPA de Codó, Antonio de Pádua Braúna, destacou que a unidade é referência no município. “Trabalhamos com dedicação para oferecer o melhor para a população. Os pacientes são acolhidos, ouvidos sobre sua necessidade de atendimento, cadastrados, recebem uma classificação de risco e aguardam o atendimento médico. Quando necessário, oferecemos também suporte às famílias dos pacientes”, afirmou o diretor.

Outro diferencial na saúde de Codó é que esta é uma das cidades maranhenses com unidade de saúde habilitada junto ao Ministério da Saúde (MS) para realizar hemodiálise – procedimento que faz de forma mecânica o trabalho que o rim doente não pode fazer. O atendimento é realizado pela Nefroclínica e o Governo do Maranhão está trabalhando para ampliar cada vez mais esse serviço em todo o estado.

Na agricultura familiar, uma das ações mais marcantes foi a realização da Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec) que teve uma edição sediada em Codó. Reunindo produtores do Território dos Cocais, a Agritec possibilitou que os produtores rurais pudessem trocar informações, expor e vender seus produtos e participam de treinamento sobre técnicas para produzir mais e melhor.

Com a Agritec de Codó, no ano passado, foram movimentados R$ 60 mil com a comercialização dos produtos da agricultura familiar, tiveram 25 mil visitantes e 1.200 agricultores foram capacitados. Foi o caso de agricultura Maria Hortência Lima, que pode comercializar seus produtos. “Agora nós estamos sendo considerados como pessoas importantes para a sobrevivência do povo. A Feira é importante porque a gente expõe nosso produto e é conhecido em nível de Maranhão”, contou dona Maria Hortência.