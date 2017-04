Clube de Desconto do Servidor firma parceria com a concessionária Gran Luxe Veículos, em São Luís

O Programa Clube de Desconto do Servidor celebrou parceria com a concessionária Gran Luxe Veículos, localizada na Avenida dos Holandeses. A partir de agora, servidores do poder executivo estadual terão descontos de 5% na compra de veículos da Citroën.

O Clube de Desconto é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), por meio da Superintendência de Valorização e Acompanhamento do Servidor. “Essa parceria é a maior já celebrada pelo Clube de Desconto. Em meio à crise atual, a obtenção de desconto na aquisição de um veículo, representa uma economia significativa para o servidor. Além de, também, favorecer as vendas do setor automotivo”, afirma a secretária da Segep, Lílian Guimarães.

O desconto no valor de 5% será concedido ao servidor que adquirir o veículo, tanto na loja, quanto pela internet, desde que seja identificada a concessionária Gran Luxe Veículos, situada na Avenida dos Holandeses – Calhau, São Luís-Ma. É importante ressaltar que o frete está incluso, nos 5% concedidos na compra pela internet.

Para o proprietário da Franquia da Citroën em São Luís, Raimundo Luz, “essa parceria é muito importante, pois aproxima o setor empresarial do Poder Executivo Estadual”.

O Clube de Desconto do Servidor prossegue firmando novas parcerias e expandindo os benefícios aos servidores públicos estaduais. No mês de março, o programa fechou 28 novas parcerias com estabelecimentos comerciais, totalizando 232 parceiros em 73 cidades do Estado.