Ciretran de Balsas encerra Projeto ‘Férias em Trânsito’ com blitz educativa

A 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Balsas encerrou a programação do Projeto ‘Férias em Trânsito’ com uma blitz educativa. A atividade foi realizada na BR-230, principal via de acesso à cidade e de grande movimentação de veículos. A atividade contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a ação, os educadores de trânsito da Ciretran e os policiais rodoviários abordaram cerca de 400 pessoas. Condutores, passageiros e pedestres receberam material informativo com dicas de segurança no trânsito e orientações sobre o uso dos itens obrigatórios, como o cinto e o capacete.

As ações educativas desenvolvidas pela 4ª Ciretran são rotineiras. Para o chefe da 4ª Ciretran, Ronald Rocha, educar a população para um trânsito seguro, é um dos fatores que contribuem para a diminuição dos acidentes de trânsito.

“Observamos que a maioria dos motoristas insiste no velho hábito de não usar o cinto de segurança. Enfatizamos a importância da utilização desse e demais equipamentos obrigatórios para garantir a segurança no trânsito. Nesse período do ano, o fluxo de veículos torna-se mais intenso, e consequentemente, os riscos de acidentes aumentam. Nosso objetivo é que esses números diminuam e as pessoas tenham melhores hábitos no trânsito”, explicou Ronald Rocha.