Cintra realiza reunião para traçar planejamento estratégico para 2017

O Centro Integrado do Rio Anil (Cintra) realizou, nesta terça-feira (24), uma reunião para apresentar e discutir as diretrizes para a construção do Planejamento Estratégico para o ano de 2017. O momento contou com a participação de todas as divisões, departamentos e setores da escola, incluindo representantes de pais e alunos, que juntos avaliaram as ações desenvolvidas em 2016 e debateram e traçaram metas para o novo ano letivo.

A diretora geral da instituição, Eva Alves de Moraes Barros, explica que após conversar e ouvir todos os setores, a direção da escola definiu que o planejamento estratégico deveria ser realizado de forma conjunta, para garantir a unidade e o êxito nas ações. “Juntos estamos traçando nossas metas para 2017 visando o desenvolvimento da escola, com base em uma avaliação que fizemos do ano passado. A construção coletiva nos possibilita unidade dentro da instituição e na prestação dos serviços, e isso é o que almejamos”, destacou.

“O planejamento estratégico norteará todos os setores e dará o rumo que queremos atingir. Construímos seis diretrizes, que estão dentro da área pedagógica, financeira e administrativa, e convocamos todos os diretores de divisão, o colegiado escolar, para juntos construirmos, traçarmos nossas metas e definirmos os setores responsáveis por cada ação. Em agosto teremos outra reunião, para avaliarmos o primeiro semestre”, disse o diretor pedagógico Jeferson Plácido.

Paulo César Lobato, de 17 anos, integra o Grêmio Estudantil e também participou do planejamento. Ele conta da sua satisfação em representar os estudantes no momento. “É a primeira vez que vejo o grêmio ser convidado para participar de um planejamento estratégico. Acho muito importante este tipo de diálogo. Trabalhando conjuntamente, direção, professores e alunos, acho que a gente consegue ir bem longe. A participação do grêmio aqui reforça o processo democrático”, afirmou.

“O Cintra nunca realizou este tipo de planejamento. Considero muito importante, porque quando planejamos a possibilidade de executarmos e obtermos êxito nas ações é muito maior. Isso perpassa por todas as elaborações, metas e ações, que culminarão no sucesso daquilo que almejamos. O governo Flávio Dino, por meio da Secretaria de Educação, tem fomentado uma gestão participativa e dialogada com todos os setores, o que é fundamental para que tenhamos êxito nas ações. Esse momento faz parte da reconstrução do Cintra, que estamos vivenciando”, ponderou o diretor da Divisão em Educação Física, Esporte e Lazer, Ezequias Pestana, que há 14 anos trabalha no Cintra.

“O grêmio não tinha muita participação na escola. Começar o ano dessa forma é bem legal, é uma perspectiva de mais democratização da escola”, reforçou Kaciel Xavier Braz, que também integra o grêmio estudantil.

Semana Pedagógica

Paralelamente à reunião de planejamento, está sendo realizada a Semana de Jornada Pedagógica com professores do 3º ano, para discutir as diretrizes curriculares do Estado, sistemática de avaliação, grade curricular e planejar todo o trabalho que será desenvolvido durante o ano letivo com os estudantes do último ano de Ensino Médio. A Jornada Pedagógica iniciou nesta segunda-feira (24) e segue até a próxima sexta-feira (27).

De acordo com o diretor pedagógico, a partir de 2017 a escola terá uma visão diferente na execução do seu trabalho. “Após diálogo com todo corpo acadêmico da escola, foi definido que as aulas dos estudantes do 3º ano iniciarão no final de janeiro e ocorrerão de segunda a sábado, para garantir que, em novembro, os alunos estejam mais preparados para a realização o Enem. Com isso, visamos a melhoria da aprendizagem dos alunos e, consequentemente, contribuímos com a melhoria dos indicadores educacionais de nosso Estado”, concluiu.