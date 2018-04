Cheque Minha Casa vai ajudar prejudicados pela chuva a reconstruir moradia, anuncia Flávio Dino

O governador Flávio Dino anunciou nesta sexta-feira (13) que famílias prejudicadas pelas fortes chuvas das últimas semanas vão receber o Cheque Minha Casa para reconstruir suas residências. O programa já existe na Grande Ilha e agora vai ser estendido para municípios fortemente atingidos por enchentes e alagamentos.

O anúncio foi feito na cidade de Pedreiras, onde Flávio esteve para manter o acompanhamento de perto que tem sido feito pelo Governo do Maranhão. Ele também foi até Trizidela do Vale, outra cidade atingida.

“Nos municípios em que haja calamidade pública decretada e reconhecida, vai haver a possibilidade, mediante avaliação individual por domicílio feita pelo Corpo de Bombeiros, de darmos apoio financeiro às famílias”, afirmou o governador.

Cada família receberá um cheque no valor máximo de R$ 5 mil, conforme a avaliação do dano feita pelos Bombeiros.

“Esse cheque visa o auxílio financeiro para as famílias que perderam algum cômodo na casa, algum móvel, geladeira, cama e outros itens”, explicou o governador.

“É uma novidade, é uma política pública nova que vamos experimentar neste ano”, acrescentou Flávio. A Medida Provisória com a determinação já foi encaminhada nesta sexta-feira para a Assembleia Legislativa.

A loja fornecedora do material de construção ou do mobiliário e dos eletrodomésticos que receber o cheque será ressarcida mediante desconto do ICMS.

Mais Asfalto

Flávio também anunciou que as cidades atingidas vão receber uma nova rodada de investimentos do Programa Mais Asfalto, que já pavimentou mais de 2.500 quilômetros de ruas, avenidas e rodovias desde 2015.

“Vamos, por meio da Secretaria de Infraestrutura, ajudar as cidades. Tão logo as águas voltem ao normal e as chuvas passem, nós vamos executar nesses municípios novas etapas do Mais Asfalto”, disso o governador. Ele lembrou que Pedreiras, por exemplo, já recebeu duas etapas do programa. E vai receber uma terceira.

“Foi bom o governador vir aqui para ver a realidade de perto”, disse Patrícia Dias, moradora prejudica pelas chuvas em Trizidela do Vale.

Apoio permanente

Flávio também lembrou que o Governo do Maranhão está há semanas ajudando os moradores atingidos pelas chuvas. “Quero destacar o empenho do Corpo de Bombeiros, que tem coordenado as ações de Defesa Civil e as ações complementares, como a distribuição de cestas básicas, refeições, água e apoio nas remoções de famílias. Sempre em parceria com as prefeituras.”

O prefeito de Pedreiras, Antônio França, disse que a presença do governador “é importante porque mostra a sensibilidade dele desde quando começou essa situação. Percebo que ele está sensibilizado e garantindo ainda mais ajuda para o município. Como prefeito e vereador, eu nunca tinha visto uma atenção e um compromisso com a população de Pedreiras como existem hoje”.

“Eu enfrentei cinco enchentes e esta é a primeira vez que está chegando comida já pronta para entregar. A gente dá a cesta básica também, mas muitas pessoas não têm o gás”, disse o prefeito de Trizidela, Fred Maia. Ele conta que não é possível cozinhar com carvão nos abrigos porque há muitas lonas, que correriam o risco de pegar fogo.