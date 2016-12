Centro de Artes Cênicas do Maranhão abre inscrições para curso de teatro em São Luís 

O Centro de Artes Cênicas do Maranhão (Cacem), casa de cultura ligada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), abre nesta segunda-feira (26) as inscrições para o Curso Técnico em Arte Dramática, em São Luís. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever na sede do Cacem, no horário das 14h30 às 19h, na Rua Santo Antônio, 161, centro.

Podem participar jovens e adultos com idade a partir de 17 anos. O curso tem por objetivo formar profissionais para atuar nas áreas de teatro, cinema, áudio e vídeo. O técnico em arte dramática pode trabalhar como ator, radioator, dublador, dublê, cenotécnico, bonequeiro, contrarregra, assistente de palco e de produção.

O curso contempla técnicas de expressão corporal, respiratória e vocal, além de exercícios de improvisação e jogos de dramatização para o desenvolvimento criativo e melhoria da comunicação, aperfeiçoamento da capacidade de concentração e controle emocional.

A seleção será realizada nos dias 1 e 2 de fevereiro, com entrevista, teste de leitura, redação e exercício de improvisação teatral.

As aulas começam no dia 7 de fevereiro e serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, no Centro de Artes Cênicas do Maranhão, na Rua Santo Antônio, 161, centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3218-9948 e 98843-0177.

Sobre o Cacem

Escola de formação de atores em nível técnico (profissional) reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, o Cacem oferece curso de formação em teatro, em cinco semestres letivos, com duração de dois anos e meio. Em sua grade curricular constam 21 disciplinas que dão embasamento técnico para o aluno que deseja ingressar na carreira cênica abordando assuntos como História da Arte, História do Teatro, Interpretação, Expressão Corporal, Psicologia e Ética, Problemas do Teatro Brasileiro, Técnica Vocal, Canto, Dança para Ator, Teatro de Animação, Cenografia, Iluminação, Caracterização e Prática Supervisionada (Oficina de Montagem).